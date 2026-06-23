Campagna, ecco la nuova Giunta

È arrivata nel pomeriggio di ieri la firma sui decreti di nomina della nuova giunta comunale di Campagna. Adele Amoruso, prima donna ad indossare la fascia tricolore nella storia della città, ha dunque scelto la squadra che la affiancherà per i prossimi cinque anni di governo. Stando alle nomine, si sono sostanzialmente concretizzate le ipotesi circolate nei giorni scorsi, fin da subito dopo la proclamazione ufficiale del neosindaco. A ricoprire la carica di vicesindaco è Raffaele Naimoli, della lista Esperienza e Futuro, con delega ad Ambiente, Ecologia, Rapporti con la Sovrintendenza, Riqualificazione urbana e decoro, Politiche energetiche e Pubblica istruzione: un ventaglio di competenze che intreccia la tutela del territorio con la programmazione urbanistica. Per Insieme per Campagna entrano in giunta Donato Palladino, con delega a Lavori pubblici, Pnrr, area Pip, Smart city e Fondi europei, e Anna Stefania Cardiello, alla quale vanno Affari legali, Commercio, Suap, Attività produttive e Manutenzione. Palladino gestirà uno dei settori più delicati per l’Ente, quello dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le cui scadenze stringenti richiederanno un monitoraggio costante dei progetti. Cardiello si troverà invece a gestire i rapporti con il tessuto produttivo locale, una delega delicata che la porterà a confrontarsi quotidianamente con cittadini, commercianti e imprenditori. Ad Antonino Persano, di Generazione Domani, la delega a Finanze, Bilancio, Patrimonio comunale, Tributi, Personale e Demanio: una casella strategica, che lo rende di fatto il custode dei conti pubblici dell’ente. A Donatella Magliano, di Futuro per Campagna, viene conferita la delega a Turismo, Marketing territoriale, Valorizzazione delle identità territoriali, Rapporti con le associazioni e Digitalizzazione, un incarico che guarda alla promozione e al rilancio dell’immagine di una città che vanta tradizioni millenarie, notevoli bellezze archeologiche e paesaggistiche ed eventi divenuti nel tempo punto di riferimento anche oltre regione. La delega alle Politiche Sociali resta invece nelle mani della sindaca Amoruso, che ha scelto di seguirla in prima persona: una scelta che segnala l’attenzione che intende dedicare al tema, già al centro della sua campagna elettorale. Altre deleghe, a quanto pare, saranno distribuite tra i consiglieri comunali nelle prossime settimane, dopo l’insediamento dell’assise cittadina, nella cui prima seduta sarà anche eletto il presidente del consiglio. Il nome di Pierfrancesco D’Ambrosio sembra sempre più papabile per la carica.