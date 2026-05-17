Campagna: D’Ambrosio candidato a sindaco: il programma

di Mar5io Rinaldi

CAMPAGNA. Dall’opposizione alla conquista di Palazzo di Città. Pierfrancesco D’Ambrosio, candidato sindaco a Campagna con il sostegno di quattro liste civiche, tenterà questa scalata verso il successo con l’obiettivo di portare una ventata di novità nel territorio rimasto orfano anzitempo di Biagio Luongo. In questi anni è stato una voce autorevole dell’opposizione.

Oggi è candidato sindaco. Come nasce questa scelta?

“È una scelta che nasce da un percorso fatto nel tempo. All’opposizione ho cercato di svolgere il mio ruolo con serietà, e soprattutto continuità, entrando nel merito delle questioni e portando contributi concreti. La qualità e la quantità del lavoro svolto sono agli atti, quindi sono fatti verificabili. Proprio per il lavoro svolto in questi anni, sono stati diversi gruppi civici a chiedermi di mettere questa esperienza a disposizione di un progetto più ampio e di assumermi la responsabilità di guidare la coalizione. In politica accade spesso che si costruiscono coalizioni attorno a candidature nate in modo autoreferenziale, imponendo il proprio nome agli altri. Nel mio caso è avvenuto il contrario: prima si è riconosciuto un percorso, poi si è costruita una convergenza. Ho accettato perché credo che oggi Campagna abbia bisogno, con urgenza, di una squadra capace di affrontare i problemi della città con consapevolezza e metodo.

Che elezioni si aspetta, ingegnere D’Ambrosio?

“Mi aspetto elezioni importanti, perché arrivano dopo anni in cui la città ha vissuto difficoltà evidenti. I cittadini si troveranno di fronte a una scelta chiara: da una parte proposte che, in forme diverse, rappresentano una continuità con quanto visto negli ultimi anni; dall’altra la possibilità di cambiare approccio, metodo e direzione. Credo che in questa campagna conterà soprattutto la credibilità. Le persone vogliono comprendere chi è davvero nelle condizioni di amministrare il Comune, affrontare i problemi quotidiani e garantire continuità nell’azione amministrativa”. L’amministrazione Luongo si è conclusa prima del tempo. Lei era all’opposizione: cosa è successo?

“Al di là delle dinamiche politiche, quello che è mancato è stata la capacità di garantire stabilità, continuità e una gestione davvero efficace della macchina comunale. In questi anni, dai banchi dell’opposizione, ho denunciato con forza e con puntualità le criticità di quell’amministrazione, entrando nel merito dei problemi concreti: dalla gestione dei servizi alla programmazione, fino a tutte quelle scelte o mancate scelte che hanno progressivamente indebolito l’azione amministrativa. Purtroppo, quelle difficoltà che avevamo segnalato più volte non sono mai state affrontate davvero, fino ad arrivare a una situazione di blocco. Campagna ha bisogno di un’amministrazione più solida, più organizzata e soprattutto più concreta”.

In sintesi, il suo programma elettorale.

“Il nostro programma parte da un principio molto semplice: Campagna deve tornare a funzionare meglio, e deve farlo con urgenza. Ci sono problemi che i cittadini vivono ogni giorno e che non possono più essere rinviati: acqua, manutenzione del territorio, sicurezza, viabilità, decoro urbano, efficienza dei servizi. Su questi temi non servono annunci, ma scelte chiare, tempi certi e una presenza amministrativa costante. Dentro questa idea di Comune più giusto ed efficiente c’è anche un’attenzione precisa al tema dei tributi. Ho già detto con chiarezza che uno dei primi atti sarà l’approvazione del Regolamento “Saldo e Stralcio” per la rottamazione delle cartelle comunali, per consentire a cittadini, famiglie, commercianti e imprese di chiudere la propria posizione pagando il dovuto in forma agevolata, senza sanzioni e interessi. È una misura di buon senso e di equità, perché da un lato dà respiro a chi è in difficoltà e dall’altro aiuta il Comune a recuperare entrate in modo serio e ordinato. Accanto a questo, abbiamo una visione di sviluppo più ampia: rilanciare il centro storico, sostenere il commercio, valorizzare l’agricoltura e mettere in relazione turismo, economia locale e identità del territorio. Vogliamo una città più ordinata, più attrattiva e meglio amministrata. È un programma pensato per essere attuato: non un elenco di promesse, ma un piano di lavoro concreto”.

Se dovesse essere eletto sindaco, quale sarà il suo impegno per Campagna?

“Voglio un’amministrazione che affronti i problemi senza scaricarli in avanti. Il senso della nostra proposta è proprio questo: arrivare pronti, con interventi già pensati e immediatamente attivabili, per restituire ordine, efficienza e fiducia ai cittadini. Se sarò eletto, il mio impegno sarà quello di essere un sindaco presente, operativo e pronto ad agire dal primo giorno. Campagna non può più permettersi lentezze, ed è per questo che abbiamo già predisposto 24 delibere pronte per l’avvio dell’azione amministrativa, su sicurezza, viabilità, manutenzione, decoro urbano, tributi, organizzazione dei servizi e sostegno alle attività economiche. Parliamo di atti concreti, non di enunciazioni di principio: dal rafforzamento dell’illuminazione e della sicurezza nelle aree più sensibili, agli interventi sulla manutenzione di strade e spazi pubblici, fino a misure sulla macchina comunale e sui servizi essenziali.

Tra le priorità c’è anche un piano traffico per il Quadrivio, perché quella zona vive criticità evidenti e non più rinviabili, come hanno dimostrato anche i recenti episodi di traffico in tilt e le lunghe code verso l’area di Campagna. Allo stesso tempo, intendiamo intervenire con decisione sul centro storico, attraverso un programma di riqualificazione che riguardi l’urbanizzazione e l’arredo urbano: spazi pubblici più curati, migliore illuminazione, manutenzione costante e una visione più ordinata e coerente della città. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alle zone alte del territorio, che rappresentano una risorsa importante per Campagna. Qui vogliamo sostenere lo sviluppo dell’agricoltura, valorizzando le attività esistenti e creando condizioni migliori per chi lavora e investe in questo settore, affiancando a questo un rafforzamento dei servizi essenziali per garantire qualità della vita e contrastare lo spopolamento. Vogliamo costruire un’amministrazione che affronti i problemi senza scaricarli in avanti. Il senso della nostra proposta è proprio questo: arrivare pronti, con interventi già pensati e immediatamente attivabili, per restituire ordine, efficienza e fiducia ai cittadini”. Ambizioni più che giustificate che evidenziano la volontà di avviare una inversione di rotta, unita a un processo di crescita della cittadina di Campagna.