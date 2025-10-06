Calenda: Fico non reggerà, si odiano tutti

In Campania il voto per le Regionali “è scontato, vincerà Fico con una coalizione al cui interno si odiano e non so come fanno a stare insieme”. A dirlo il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni amministrative a margine di un incontro sull’automotive a Pomigliano d’Arco (Napoli). “Il risultato di tutto questo sarà il non governo in una regione che ha un milione di problemi. Noi non siamo presenti – ha ricordato spiegando che Azione non prenderà parte alle prossime elezioni regionali in Campania con una propria lista – Penso che le Regioni sono il disastro dell’Italia. Duplicano le burocrazie, mangiano un sacco di soldi, non fanno funzionare la sanità. Azione non si piega a questa cosa, non ci pieghiamo all’idea che per forza bisogna far parte di un sistema che oggi si regge solo sulle clientele perché oggi i cittadini liberi non vanno più a votare alle Regionali. Avete visto il collasso delle Marche. Affrontiamo il problema delle Regioni a livello nazionale, possono continuare ad andare a votare finché non rimarranno in cinque, io trovo che questo sistema sta distruggendo il Paese”, ha concluso l’ex ministro.
Post Recenti
- La Uefa dà l’ok, Milan-Como si giocherà in Australia. Ceferin: “Decisione eccezionale”
- L’allievo di Borsellino: “Dopo l’omicidio di Lima mi disse: ‘Inizia la resa dei conti'”
- I Coma Cose si lasciano: “Eravamo una coppia solo sul palco”
- Non solo cure, Iss: “Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere”
- Enp, ematologa Frieri: “12 g/dL di emoglobina migliora qualità vita”
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco