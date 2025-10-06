Calenda: Fico non reggerà, si odiano tutti

In Campania il voto per le Regionali “è scontato, vincerà Fico con una coalizione al cui interno si odiano e non so come fanno a stare insieme”. A dirlo il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni amministrative a margine di un incontro sull’automotive a Pomigliano d’Arco (Napoli). “Il risultato di tutto questo sarà il non governo in una regione che ha un milione di problemi. Noi non siamo presenti – ha ricordato spiegando che Azione non prenderà parte alle prossime elezioni regionali in Campania con una propria lista – Penso che le Regioni sono il disastro dell’Italia. Duplicano le burocrazie, mangiano un sacco di soldi, non fanno funzionare la sanità. Azione non si piega a questa cosa, non ci pieghiamo all’idea che per forza bisogna far parte di un sistema che oggi si regge solo sulle clientele perché oggi i cittadini liberi non vanno più a votare alle Regionali. Avete visto il collasso delle Marche. Affrontiamo il problema delle Regioni a livello nazionale, possono continuare ad andare a votare finché non rimarranno in cinque, io trovo che questo sistema sta distruggendo il Paese”, ha concluso l’ex ministro.