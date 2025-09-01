Calciomercato, Liverpool choc: 150 milioni per Isak, è record in Premier League - Le Cronache
Calciomercato, Liverpool choc: 150 milioni per Isak, è record in Premier League
  Settembre 1, 2025
(Adnkronos) – La copertina del calciomercato estivo è tutta del Liverpool. I Reds sono stati i veri protagonisti dell'ultima sessione di trasferimenti, chiudendo col botto. L'ultimo colpo della squadra di Arne Slot è quello che fa più rumore: ad Anfield arriva Alexander Isak, il giocatore più pagato della storia inglese grazie ai 150 milioni di euro (130 milioni di sterline) versati nelle casse del Newcastle per accaparrarsi il suo cartellino.  La trattativa tra il Liverpool e il Newcastle è andata per le lunghe, ma dovrebbe concludersi oggi in serata. Prima del gong. Il particolare? Solo in questa sessione di trasferimenti, il Liverpool ha speso oltre 500 milioni. Una cifra clamorosa, fotografia di un gap ormai sempre più consolidato con i top team della Serie A. Giusto per dare qualche numero, il centravanti svedese (classe 1999) ha segnato 44 gol nelle ultime due stagioni di Premier League.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

