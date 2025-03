C. San Giorgio nasce la Protezione Civile Intercomunale

I Comuni di Castel San Giorgio,Roccapiemonte e Siano mettono insieme le forze per dare vita ad una super Protezione Civile più efficiente ed efficace ed ancora più attenta ai bisogni del territorio.

«Abbiamo raccolto la sfida che ci è stata offerta dalla Regione Campania e dal Governatore De Luca-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara durante l’incontro di questa mattina al Comune di Castel San Giorgio -i nostri territori sono molto fragili e ad alto rischio idrogeologico,con questo protocollo d’intesa e con il progetto che presenteremo contiamo di ottenere presto nuovi fondi per la costituzione della struttura tecnico-amministrativa di Contesto Territoriale.Un’occasione importante che grazie al bel lavoro di squadra ed alla grande competenza e professionalità messa in campo da tutti gli attori,cercheremo di concretizzare.

Un grazie ai sindaci di Siano e Roccapiemonte ,Giorgio Marchese e Carmine Pagano,agli assessori delegati alla Protezione Civile, ai comandanti della polizia locale ed ai tanti giovani volontari, la nostra grande forza.

Dopo la firma del protocollo d’intesa proseguiremo spediti verso i prossimi step della progettualità.

Ovviamente ci auguriamo di non vedere mai in campo, insieme,tutte le forze di Protezione Civile dei nostri tre Comuni,ma sapere che sono pronte e soprattutto attrezzate a gestire il rischio,qualunque esso sia,ci fa stare sicuramente più tranquilli»-ha concluso Paola Lanzara.

Stamattina in aula consiliare erano presenti,oltre ai tre sindaci,i tre delegati alla Protezione Civile, l’assessore Domenico Rescigno per il Comune capofila di Castel San Giorgio, Grazia Di Benedetto delegato per il Comune di Siano e Roberto Fabbricatore vice sindaco del Comune di Roccapiemonte.Presenti anche i tre comandanti di Polizia Locale, il maggiore Giuseppe Contaldi per Castel San Giorgio, Salvatore Dionisio per il Comune di Siano e Giovanni Buonocore per Roccapiemonte.

L’obiettivo dei tre Comuni è quello di migliorare la capacità di risposta agli effetti del cambiamento climatico e ai rischi di carattere naturale e antropico.

Il protocollo di Intesa porterà alla definizione di una serie di azioni volte ad attuare, in ambito intercomunale, le attività di previsione dei rischi stabilite da programmi e piani regionali; alla predisposizione ed aggiornamento dei piani comunali e del piano intercomunale di Contesto Territoriale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; al coinvolgimento del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.