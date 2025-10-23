Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell’Fbi

(Adnkronos) – Bufera scommesse sulla Nba, con arresti choc che sconvolgono la regular season appena iniziata. Nel pomeriggio italiano è prevista la conferenza stampa del direttore dell'Fbi, Kash Patel. L'emittente Espn riferisce che Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, è stato arrestato a Orlando nella mattinata di oggi nell'ambito di un'inchiesta su scommesse illegali. Rozier non è sceso in campo nella serata di mercoledì nel 'season opener', la prima gara stagionale che Miami ha perso sul campo degli Orlando Magic. A Portland, secondo Espn arrestato Chauncey Billups, coach dei Trail Blazers. Abcnews riferisce che l'allenatore, assente nel primo match dell'anno contro Minnesota, è coinvolto in un'altra indagine, che ha acceso i riflettori anche su poker illegale e affari associabili alla mafia.

E' stato arrestato anche Damon Jones, ex giocatore e assistant coach dei Cleveland Cavaliers: avrebbe fornito informazioni riservate a scommettitori per favorire puntate vincenti. Il 49enne ha giocato per 10 squadre diverse tra il 1998 e il 2009, dal 2016 al 2018 ha fatto parte dello staff dei Cavs. Il nome di Rozier in particolare viene associato ad una gara del 23 marzo 2023. La guardia all'epoca giocava nei Charlotte Hornets. In vista del match contro contro i New Orleans Pelicans, si registrà un flusso di scommesse anomalo sulla prestazione del giocatore, comprese 30 puntate di un unico scommettitore per 13.759 dollari. Rozier giocò appena 10 minuti prima di lasciare il campo per un problema al piede. La guardia 31enne attualmente è in scadenza di contratto con Miami: a fine stagione scade il contratto quadriennale da 96 milioni di dollari firmato nel 2021.

