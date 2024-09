Botte al poliambulatorio di Pastena, infermiera scagionata

Archiviato il procedimento penale a carico dell’infermiere, all’epoca dei fatti in servizio presso il Distretto 66 dell’Asl Salerno. È quanto ha stabilito il Gip del tribunale di Salerno Giovanna Pacifico, che ha ordinato l’Archiviazione del procedimento penale che vedeva indagata l’infermiera Dott.ssa E.G., destinataria del provvedimento. A sporgere denuncia una Oss, dipendente del distretto 66 dcell’Asl di Salerno per le ipotesi di reato di diffamazione, lesioni personali aggravate e atti persecutori. Secondo il pm infatti “manca la prova che il fatto sussista per gli ascritti reati denunciati”, ciò in quanto: “non vi è stata conferma che la dinamica dei fatti sia avvenuta secondo la ricostruzione operata dalla denunciate nella querela sporta”. L’Oss ha poi proposto formale opposizione avverso la richiesta di archiviazione, per cui le parti venivano rimesse innanzi al G.I.P. Dott.ssa Giovanna Pacifico la quale, all’esito dell’udienza di ieri e delle articolate argomentazioni difensive fornite dalla Dott.ssa E.G. attraverso il difensore ha accolto la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non essendo possibile formulare una ragionevole previsione di condanna. L’avvocato dell’infermiera, Ciro Del Grosso, chiarisce inoltre che il trasferimento presso l’hospice La Casa di Lara sarebbe stato disposto”in ragione della carenza di personale dell’UOS Cronicità: Geriatria, Cure Domiciliari, Cure Palliative – Hospice… onde assicurare la continuità assistenziale in favore dei pazienti in carico alla suddetta Unità Operativa”. Dunque, secondo quanto rende noto il legale, non ci sarebbe alcun collegamento tra l’episodio avvenuto presso il poliambulatorio di Pastena e la decisione di trasferire la donna, avvenuta – a quanto riferito – solo per fronteggiare la carenza di personale.