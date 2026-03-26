Blitz Givova, vetta a due punti

Torino – Givova Scafati 74-82 (18-15, 13-23, 13-16, 30-28)

Reale Mutua Torino: Eruke n.e., Ghirlanda 4, Schina 11, Bruttini 17, Allen 14, Stazzonelli 2, Massone 5, Severini 6, Teague 15, Tortù.

Head coach Paolo Moretti, assistente Flavio Bottiroli.

Givova Scafati: Walker, Chiera, Iannuzzi, Mollura, Nobili, Allen, Italiano, Mascolo, Bartoli, Caroti.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Una vittoria in trasferta che pesa. Tanto. E che potrebbe essere determinante nell’equilibrio finale del campionato. Perché con il raid a Torino (74-82), e grazie alla contingenza degli altri risultati del turno infrasettimanale, la Givova Scafati si porta a soli due punti dalla vetta della classifica della serie A2. Pesaro è sconfitta in casa da Bologna, che la raggiunge al primo posto, insieme a Brindisi che con tanta difficoltà vince a Cento. Le tre battistrada sono a quota 42, ma appena due punti sotto c’è Scafati, in compagnia di Verona. Il rush finale di campionato può riservare qualsiasi sorpresa. Ma non ne ha riservate la gara di Torino. Con la Givova Scafati che ha avuto in Terry Allen e Caroti due protagonisti assoluti. Insieme alla solita prestazione di qualità di Mascolo e alla solidità di Italiano. Non c’è però tempo per gioire. Domenica si ritorna in campo. Alla Beta Ricambi Arena – Palamangano è di scena Forlì, che ha battuto Avellino in un match serratissimo. I due allenatori scelgono quintetti “bassi” per la contesa. Moretti per necessità, Torino non ha Cusin disponibile. Vitucci, invece, per equilibrare il suo starting five lancia subito Italiano, lasciando Iannuzzi in panchina. L’inizio di gara non è dei più spettacolari. Polveri bagnate su entrambi i fronti e pochi canestri all’attivo. Tant’è che dopo cinque minuti il punteggio è appena sul 4-6. Inizia il valzer dei cambi. I gialloblu spediscono sul parquet Caroti e Iannuzzi. Per i piemontesi arrivano Bruttini e Tortù. Poco cambia nell’equilibrio della partita, con nessuna delle due squadre che trova un canestro da tre punti. A 60 secondi dalla prima sirena il punteggio è 14-13. Poi il primo quarto va in archivio sul 18-15, con un primo mini-allungo dei padroni di casa e qualche distrazione difensiva di troppo degli ospiti.

La ripresa riprende con lo stesso spartito. Ma al 12’ arrivano due triple in sequenza, le prime di tutta la partita, griffate Caroti. Seguite da una canestro nel pitturato di Italiano. Per un parziale di 8-0 a favore della Givova Scafati che ribalta il punteggio: 18-23. La partita comincia ad aumentare di giri. E con l’intensità di gioco cresce anche la fisicità nei confronti diretti. Torino se ne avvantaggia e recupera qualcosa (22-24 al 15’). Ma subito risponde Terry Allen da tre, e poi Mascolo in penetrazione. Basta poco alla Givova per portarsi sul +7 (22-29 al 16’). L’inerzia appare saldamente nelle mani di Scafati in questi frangenti. La squadra adesso difende, corre e segna. Toccando il +12 al 17’ con un parziale di 10-0 (22-34). Ma proprio quando la partita sembrava già segnata, la Givova va in black out momentaneo. Torino ne approfitta e assesta un parziale di 7-0. Così a un minuto dal riposo di metà gara il punteggio è 29-34. Due liberi di Terry Allen sbloccano l’aridità offensiva degli ospiti, poi una scorribanda in area di Mascolo per altri due punti e infine un tiro di Teague chiudono il secondo quarto con il tabellone che segna 31-38.

La ripresa parte in grande equilibrio, ma è Torino che lentamente macina gioco e ricuce fino al 41-45 del 24’. L’emorragia di canestri della Givova è interrotta da una tripla di Italiano (41-48), poi entrambe le squadre restano a secco per quasi tre minuti. Fino a un libero di Robert Allen per Torino e un canestro di Iannuzzi per gli ospiti (42-50 al 28’). Le polveri tornano ad essere bagnate per entrambe le formazioni, anche con tanti errori ai liberi. Fino all’ultimo mini-riposo che fa segnare sul tabellone il punteggio di 44-54, con una tripla di Terry Allen per il +10 per Scafati.

Torino parte lancia in resta nell’ultimo quarto. Sfrutta le giocate di Bruttini e Robert Allen fino a riportarsi a -5 (52-57 al 32’). Vitucci è costretto al time out. Al rientro in campo, Terry Allen segna da sotto ma subito risponde Massone da tre: i piemontesi sono adesso a -4. Nel momento forse più complicato della gara, torna protagonista Caroti con una tripla. Poi va in scena la sfida al tiro dei due Allen e un gran canestro di Mascolo. La Givova al 34’ è di nuovo avanti di 10 (57-67). I gialloblu sembrano essere in controllo, toccano anche il +14 (57-71 al 35’), ma poi cadono in un altro black out. Teague diventa protagonista, con 11 punti di fila, e Torino arriva addirittura al -3 (68-71 al 38’). La palla adesso scotta. Ma Terry Allen addirittura la brucia, con una tripla determinante per la Givova Scafati (68-74). Mancano sessanta secondi, ma non è finita. Mascolo perde palla e Schina va a segnare (70-74). Poi Caroti va in lunetta dopo aver subito un fallo e ne converte due (70-76). La squadra di Vitucci vede ora più vicina la vittoria. E il finale premia la formazione di patron Longobardi: 74-82