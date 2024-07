Birrificio Delle Cave, la costruzione di un sogno

di Gianluca Cammarano

Come un piccolo universo, la provincia di Napoli è costellata di tanti birrifici che rendono questa zona florida per la produzione brassicola. Poco distante dalla nostra ultima visita (Birrificio Nabbirr), ci dirigiamo verso Brusciano a trovare Marco Delle Cave, mastro birraio e creatore del Birrificio Delle Cave. Iniziamo la nostra visita all’interno di questo del birrificio e Marco da buon cicerone ci mostra il suo impianto di produzione, un piccolo gioiellino che permette una produzione di 200 litri circa di birra, e la sua cantina formata da quattro fermentatori per una capacità produttiva di 1600 Lt. Dopo un piccolo brindisi di benvenuto, Marco inizia raccontarci la sua avventura, fatta di passione, duro lavoro e tanto amore. La passione di Marco nei confronti della birra inizia un po’ per casualità, precisamente nel 2016, durante la preparazione di uno degli esami universitari di sua moglie, in cui venivano descritti i passaggi produttivi della birra. Marco viene spinto dalla dea curiosità, che lo porta a produrre per hobby le sue prime birre, che successivamente dopo averle perfezionate avranno molto successo in molti concorsi da homebrewing. Nel 2018, spronato da sua moglie, inizia farsi spazio in Marco l’idea di aprire un birrificio. Così decide di iniziare il progetto e nell’ anno successivo come primo step riesce nell’attivazione dell’impianto; nel dicembre del 2020 arriva finalmente la licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia della Dogana dei Monopoli. Inizia così la seconda parte dell’avventura Delle Cave! Quello delle birre Delle Cave, è mondo fatto di colori. Sette stili di birre nella scuderia, si presentano già anche a livello visivo in maniera stupenda, grazie alla collaborazione di Marco con Matteo Biscetti, il grafico che ha messo ancor di più in risalto queste opere brassicole tramite una impronta stilistica unica. Grande punto a favore di questo birrificio è la diligenza nella selezione degli ingredienti, privilegiando materie prime italiane di alta qualità. Dal malto di produzione strettamente italiana, al luppolo coltivato in uno spazio apposito poco distante dal birrificio, questa attenzione meticolosa ai dettagli e questa passione per la qualità si riscontrano in ogni sorso delle birre prodotte, rendendole un autentico viaggio sensoriale tra sapori e profumi ineguagliabili. Le sette birre di Marco, hanno ognuna un proprio carattere e una propria storia, difficile non trovare un prodotto di questo birrificio non adatto al proprio palato, data la gamma proposta. Tra queste sette, prendiamo come primo esempio la Ribelle: una saison fresca, speziata, grintosa! Poi passiamo a La Luppoli Disarmati: una DDH Apa equilibrata, decisa e perfetta per chi cerca una birra luppolata che combini potenza e raffinatezza. La loquace invece, è una belgian triple intensa e carismatica, una birra che incarna la magia e la complessità delle terre belghe. La intrigante, una Belgian Dark Strong Ale intensa e complessa, perfetta per le serate riflessive, accanto a un fuoco scoppiettante o sotto un cielo stellato. Ma la scuderia Delle Cave, nasconde tante altre chicche, come ad esempio la Blonde Ale PassionAle, speciale rientrata nel range delle birre senza glutine, oppure la IGA Divina con mosto di aglianico beneventano…ma una menzione speciale va alla new entry del birrificio, la Helles Ruffiana! Una celebrazione della tradizione birraria tedesca, reinterpretata con un tocco personale e dedicata da Marco alla sua bambina (anch’essa una new entry in famiglia). Dunque un elemento in più che aggiunge calore e personalità, rendendo questa birra non solo una bevanda di qualità, ma anche una storia di famiglia racchiusa in ogni sorso. Immergerci nel mondo del Birrificio delle Cave, è stato un vero piacere. Abbiamo scoperto le storie e le passioni che animano ogni bottiglia e lattina, dietro le quali si cela una dedizione profonda alla qualità e al territorio. Marco ci ha regalato uno sguardo privilegiato sulla realtà di un birrificio, che non smette di guardare al futuro con entusiasmo e creatività. Concludiamo questa intervista augurando al Birrificio Delle Cave ogni successo futuro. Che possa continuare a far fermentare idee brillanti, a spillare soddisfazioni e a condividere con tutti noi le sue prossime creazioni. Prosit!