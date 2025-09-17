Bicchielli: ecco i motivi del mio passaggio a Fi

Un vero e proprio terremoto politico si abbatte su Noi Moderati che in Campania sembra ormai prossima a ripartire da zero. Il deputato salernitano Pino Bicchielli nella giornata di ieri ha infatti annunciato il suo addio al partito, fondato e guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi. «Ho maturato, dopo una profonda riflessione, la decisione di lasciare Noi Moderati per aderire a Forza Italia. Si tratta di una scelta che compio nella piena consapevolezza del momento politico che il nostro Paese sta vivendo e con la convinzione che oggi sia necessario rafforzare il centro all’interno della coalizione di centrodestra», ha dichiarato Bicchielli, formalizzando la sua adesione agli azzurri. «Forza Italia, nel panorama internazionale, è il partito custode dei valori popolari, liberali e cristiani che hanno contribuito a costruire l’Italia europea e democratica. È in questa tradizione che intendo continuare a lavorare, con serietà e coerenza, per dare voce ai territori, sostenere le famiglie, difendere le imprese e accompagnare i giovani in un futuro di opportunità. Ringrazio quanti hanno condiviso con me un percorso importante e, allo stesso tempo, rinnovo il mio impegno a operare con dedizione dentro Forza Italia, al fianco dei suoi dirigenti e dei tanti amministratori e militanti che ogni giorno testimoniano passione civile e spirito di servizio».