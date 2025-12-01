Benevento-Salernitana, dal sapore di serie B

di Marco De Martino

SALERNO – Un derby da vincere per rimanere agganciati al Catania, in testa alla classifica. Con questo obiettivo la Salernitana si presenterà questa sera al Vigorito per affrontare un Benevento reduce dal ko di Cosenza e proprio per questo ancora più determinato a portare a casa l’intera posta in palio per provare a rilanciare le proprie ambizioni di primato. Dal canto loro i granata non possono permettersi ulteriori frenate, dopo i tre pareggi (due dei quali all’Arechi) maturati nelle ultime quattro gare. Un bottino di sei punti in 360’ che ha permesso al Catania, vittorioso nell’anticipo a Picerno, di operare il contro-sorpasso in vetta. Il derby di questa sera, proprio alla luce del successo degli etnei, assume ulteriore rilevanza sia per i granata che per i sanniti, con entrambe le compagini che non potranno permettersi di perdere ulteriormente terreno dai rossoblù di Toscano. La Salernitana, dopo una settimana con qualche contrattempo di troppo, arriva con tanti dubbi e poche certezze, legate soprattutto alle difficoltà per la sostituzione dello squalificato Tascone ma, probabilmente, anche degli acciaccati Emmanuele Matino e Luca Villa. I due difensori, usciti malconci dalla sfida contro il Potenza di sette giorni fa, pur non avendo subito problematiche serie, hanno viaggiato durante tutta la settimana a scartamento ridotto. Nel caso non riuscissero a dare le dovute garanzie, mister Raffaele stasera lancerà nella mischia Coppolaro per Matino e Frascatore per Villa (con Anastasio avanzato a centrocampo). Tornando alla sostituzione di Tascone, non convincono Varone, Knezovic e Di Vico, tutti con caratteristiche molto diverse rispetto al mediano ex Cerignola, e così Raffaele potrebbe rilanciare il modulo 3-4-2-1, con Liguori e Ferraris alle spalle di una punta (Inglese resta favorito su Ferrari) e con il centrocampo formato da Ubani, de Boer, Capomaggio ed Anastasio (o Villa). Accanto ai granata ci saranno come sempre tantissimi tifosi salernitani. Almeno in 1.500 saranno al Vigorito in uno dei pochi derby, probabilmente l’unico, che non ha mai provocato problemi di ordine pubblico grazie alla maturità ed alla civilità di entrambe le tifoserie. Sarà spettacolo sugli spalti, con quasi diecimila spettatori che gremiranno il Vigorito, e magari lo sarà anche sul terreno di gioco. Entrambe reduci da un doloroso doppio salto all’indietro, Benevento e Salernitana, nonostante ci sia ancora più di un girone da giocare, si giocheranno un pezzettino di serie B. Il primo passo verso il sospirato riscatto.