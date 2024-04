Bellizzi. Volpe riparte da Borgonovo: «Il mio più grande cruccio»

di Erika Noschese

Cimitero e Borgonovo: sono queste le priorità per il sindaco uscente Mimmo Volpe, in caso di riconferma per il suo terzo mandato. Ieri mattina a Bivio Pratole l’incontro con gli elettori in Villa Comunale mentre i suoi diretti competitor, Nicola Pellegrino e Angelo Maddalo, hanno tenuto due incontri presso la loro sede elettorale. «In caso di riconferma? Vorrei terminare i lavori al cimitero e sbloccare Borgonovo: siamo a buon punto dopo che abbiamo avuto un problema con la banca che detiene l’ipoteca sul bene e che ci sta facendo causa, però la aggiudicazione è stata fatta, la ditta sta cercando di svincolare questo problema – ha detto Volpe in merito a Borgonovo – Momentaneamente i lavori sono iniziati a rilento tra messa in sicurezza e la bonifica dell’aria. Questo è uno dei miei crucci perché devo far recuperare ai 70 cittadini che hanno anticipato delle somme ed è un peccato perché parliamo di gente semplice parliamo di lavoratori, non parliamo di palazzinari». Intanto, l’amministrazione comunale di Bellizzi è al lavoro anche sul fronte aeroporto: il primo intervento è sicuramente il trasporto pubblico e il primo cittadino sta lavorando al bando per le prime dieci licenze taxi: «Noi siamo pronti per fare il bando per 10 taxi e stiamo cercando di sbloccare il noleggio con conducente; siamo una delle comunità interessate e dell’Area Vasta con Pontecagnano, Battipaglia e Salerno per creare sinergia per il trasporto urbano. Dall’11 luglio avremo 2000 passeggeri al giorno e quindi come tale dobbiamo cercare di soddisfare queste presenze che arriveranno sul nostro territorio. Stiamo lavorando con un tavolo regionale che coordina i lavori e con un protocollo con la Provincia proprio perché vogliamo fare bella figura perché il primo che verrà per la prima volta in questa comunità deve tornarci con maggiore piacere, deve trovare servizi adeguati». E proprio l’aeroporto resta la priorità, in caso di riconferma per il terzo mandato: «La priorità resta la concentrazione sull’aeroporto, creare servizi e sinergie perché abbiamo un progetto ambizioso con l’area del sedime aeroportuale per le infrastrutture e per tutta una serie di cose, oltre agli alberghi, le aree per il tempo libero. Il nostro obiettivo è creare una vetrina all’esterno del sedime aeroportuale », ha aggiunto il sindaco uscente che ieri ha presentato ai cittadini di Bivio Pratole i progetti che la maggioranza intende mettere in campo. A parlare di progetti anche i due candidati Nicola Pellegrino e Angelo Maddalo durante gli incontri con gli elettori.