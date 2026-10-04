Battipaglia, madre e figlio aggrediti in casa

Paura nella serata di ieri a Battipaglia, dove una donna di 55 anni e il figlio di 18 sono stati aggrediti all’interno della loro abitazione in via della Libertà da persone a loro note. Ancora sconosciuti i motivi della violenza.

La donna ha riportato un trauma cranico, mentre il giovane ha subito una ferita al braccio. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori sanitari della VO.P.I. e trasportati in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a chiarire le responsabilità.

Un secondo episodio si è verificato in via Nuova Spineta, dove una donna di 37 anni è stata aggredita da un uomo che si è poi allontanato. Anche la vittima è stata accompagnata in ospedale. I militari stanno lavorando per ricostruire le circostanze dei due episodi e accertare eventuali collegamenti, al momento non confermati.