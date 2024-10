Baronissi. Salute e prevenzione in tour dei centri Verrengia

Si è conclusa ieri con buonissima partecipazioe la prima giornata di prevenzione nell’ambito del progetto “ Salute e prevenzione in tour” , ideato dal direttore Carmine Giordano dei centri Verrengia. “È stata una mattinata molto proficua, che ci riempie d’orgoglio e che ci motiva per continuare sempre su questa strada -a commentato Carmine Giordano”. Sono state fatte più di 500 visite, che hanno coinvolto diversi medici di diverse branche specialistiche: – urologia – ⁠cardiologia e cardiochirurgia – ⁠dermatologia – ⁠odontoiatria – ⁠psicologia – ⁠osteopatia – ⁠dietologia.Anche di domenica la prevenzione non va in stand-by – ha concluso Giordano che ha voluto ringraziare per la collaborazione l’associazione “Humanitas” ed il comune di Baronissi.