Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: "Vieni in pista" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito
Morte poliziotto. Arrestato il conducente del Suv
Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”
Bambole pedopornografiche vendute online, Shein denunciato in Francia
Ultim'ora Nazionale

Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 36
  • 1 Min Read
Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”

(Adnkronos) – "Chissà se prima o poi verrai su questa pista…". A Ballando con le stelle, alla fine, arriva la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli. La cantante, concorrente nello show condotto da Milly Carlucci, da settimane si lamenta per il trattamento che le riserva la giuria, ritenuta eccessivamente severa e poco coerente. La cantante, dopo l'esibizione nella sesta puntata, si rivolge in particolare a Lucarelli: "Devi provare per capire quanto sia difficile…", dice. "Io faccio la giudice. L'1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma…", dice la giurata rivendicando la correttezza di valutazioni passate. "C'è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell'incertezza, dico che hai ballato benissimo", aggiunge. Marcella Bella si rivolge anche a Carolyn Smith, president di giuria: "Stimo moltissimo Carolyn, per questo quando mi dà un voto basso è un colpo al cuore". "Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10", la replica. Alla fine, l'unica sufficienza arriva da Guillermo Mariotto, che vota 7. Tutti gli altri giudici si tengono sotto la sufficienza 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025