Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Angri. Rombo di moto e palloncini per Paky
Givova Scafati dominante, Milano va ko
Atalanta-Como 1-1, Perrone risponde a Samardzic
Porti, Cuccaro nuovo commissario Autorità Mar Tirreno centrale
Ultim'ora Nazionale

Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 90
  • 1 Min Read
Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella

(Adnkronos) – "Chiedo scusa, non era una battuta sessista. E' venuta proprio male". Fabio Canino si scusa pubblicamente con Marcella Bella nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Le parole del giudice, con le scuse accettate dalla concorrente, chiudono il caso aperto dai commenti di Canino nella prima puntata. Dopo l'esibizione al debutto della cantante, la giuria ha ironizzato sull'abito di Marcella Bella e sui movimenti durante la prova. Se Guillermo Mariotto ha fatto riferimento al "duodeno" mostrato dalla cantante, Canino ha paragonato la concorrente ad una delle "signore arrapate" viste nei villaggi ai Caraibi. "Sono rimasta male, ma non ho offesa", dice la cantante nel successivo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. "Non sono arrabbiata, ma la gente ha sentito benissimo quello che avete detto. Io non mi riconoscevo in quella donna che stavate descrivendo". "Domenica, subito dopo la prima puntata, ero molto abbacchiata. Non è stata una cosa bella da sentire", le parole di Marcella Bella nelle registrazioni effettuate in sala prove durante la settimana. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025