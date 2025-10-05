Ballando, Belen incanta: "Milly trovami marito". Poi il botta e risposta con Lucarelli - Le Cronache
Ballando, Belen incanta: “Milly trovami marito”. Poi il botta e risposta con Lucarelli

  • Ottobre 5, 2025
(Adnkronos) – È sui passi di danza di un tango che Belen Rodriguez ha incantato la pista di 'Ballando con le stelle'. La showgirl argentina è stata ospite d’eccezione della seconda puntata andata in onda ieri sabato 4 ottobre. Alla fine della sua performance è arrivato puntuale l’invito a partecipare alla prossima edizione del dance show di Rai 1.  E rivolgendosi a Milly Carlucci, Belen ha risposto con una battuta che non è passata inosservata: "Milly, se mi trovi un marito, magari un ballerino, vengo!". Una frase accolta dalle risate del pubblico in studio. Positivi anche i giudizi della giuria, ma ci ha pensato la 'solita' Selvaggia Lucarelli a movimentare la serata. La giornalista prima ha commentato il completo, corto e sexy, di Belen: "Dovevi venire a Ballando con le Stelle per scoprire che avevi delle belle gambe? Non lo sapevi?". Poi, più che parlare della performance, ha voluto parlare di una 'vecchia' questione social: "Mi sblocchi sui social? Sono passati anni, sarà caduta in prescrizione ormai". La risposta di Belen non si è fatta attendere, tra le risate del pubblico: "Non mi ricordavo nemmeno di averti bloccata, sinceramente". Pioggia di 10. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

