Balivo, il caso delle scarpe usate su vinted. Lucarelli: "Vendute ai feticisti"
Policastro: Muore in moto dopo lo scontro con il trattore del padre
“Accelerare rimpatri in Afghanistan”, la richiesta di 20 Paesi all’Ue: c’è anche l’Italia
Tajani, ‘in Campania possiamo superare il 25%’
Attentato a Ranucci, nuovo sopralluogo: al vaglio le telecamere, analisi Ris su reperti ordigno
  Ottobre 18, 2025
Caterina Balivo nel mirino di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha acceso i riflettori sul profilo Vinted di Caterina Balivo, dove la conduttrice ha messo in vendita alcune sue scarpe usate e di vecchia data.  Lucarelli ha sollevato dubbi sull'igiene degli articoli messi in vendita ma anche sulle reali ragioni dietro la scelta di metterli in vendita sulla piattaforma di seconda mano: “Queste sono alcune delle scarpe sporche e/consumate che la milionaria Caterina Balivo vende su Vinted. Ma perché lo fa? E come è possibile che Balivo non passi almeno uno straccetto umido sulle solette interne prima di fotografare le scarpe? Non è che sa di avere un pubblico particolare – quello dei feticisti dei piedi – e si rivolge proprio a loro, che amano particolarmente le scarpe USATE, usatissime, delle loro dei piedi? E perché vende anche altri oggetti così miseri?”, scrive Selvaggia Lucarelli che ha dedicato al tema un articolo nella sua newsletter ‘Valetutto’. Non si è fatta attendere quella che è sembrata essere una risposta indiretta di Caterina Balivo, pubblicata sul suo profilo Instagram privato: “Sono andata a vedere le prime due puntate di Sandokan ed è pazzesco! Tutti bravissimi. Sono uscita contenta di aver visto queste due puntate, bravi tutti. Bello vedere persone talentuose fare bene il loro lavoro e ognuno di loro che risplende in base alla propria luce e non della luce riflessa degli altri”. Un commento che molti hanno interpretato come una velata frecciatina.  Selvaggia ha replicato sulle sue storie Instagram riportando il video della conduttrice: “Dai Caterì, non rosicare troppo. Fai un programma che campa sulla luce riflessa degli altri, compresa la mia. Che poi la luce riflessa in questo caso sarebbero le tue scarpe zozze? E daje, fatti due risate, sei libera di strizzare l'occhio ai feticisti, poi però stacce”. 
