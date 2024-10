Avella: Consorzio tra imprenditori per la Vitale

di Erika Noschese

«Che l’Amministrazione Comunale abbia difficoltà nel gestire la Piscina Vitale, sia per la penuria di personale che di fondi, è noto. Com’è chiaro che non sia disponibile, nella casse del Comune, la somma di 1,5 milioni per la necessaria ristrutturazione di un impianto appena manutenuto nei 15 anni precedenti». Lo ha dichiarato il presidente della commissione sport Rino Avella dopo i disagi subìti dalle società sportive in questi ultimi giorni in quanto i dipendenti comunali del settore sono in ferie. Avella, infatti, il 22 dicembre 2023, raccogliendo la sollecitazione del Circolo Nautico Salerno, si è fatto promotore di una stimolante ipotesi di lavoro: la creazione di un consorzio tra imprenditori privati ed associazioni per la gestione dell’impianto. In presenza di tale nuovo soggetto interlocutore, l’Amministrazione comunale non avrebbe alcuna difficoltà a pianificare una fattiva ed operativa collaborazione nell’interesse comune: lo sviluppo della pratica del nuoto e della pallanuoto in un impianto che garantisca la sussistenza dei requisiti minimi di fruibilità. «Da allora però non mi risulta che società e associazioni abbiano prodotto atti concreti in tal senso. A medio termine ritengo che il problema della impiantistica sportiva di settore vada però risolto attraverso la costruzione dello ‘stadio del nuoto’. Ossia di un impianto coperto con piscina olimpionica, tribune, spogliatoi e altre piscine per gli allenamenti. La piscina Vitale nacque per la libera balneazione prima di essere interessata (ed intercettata) dalla attività di base e agonistica. Ritengo sia giunto il momento che Salerno costruisca, attraverso fondi europei e nazionali, lo stadio del nuoto riportando la ‘Simone Vitale’ al suo ruolo originario», ha aggiunto Avella annunciando di portare la proposta in Commissione Sport e, quindi, in Consiglio comunale. «Acquisito l’auspicabile condivisione, lavoreremo con gli assessorati all’urbanistica ed al bilancio, su progetto e linee di finanziamento», ha aggiunto il consigliere socialista che da tempo porta avanti la sua battaglia a favore delle società sportive e di impianti adeguati.