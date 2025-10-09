Australian Open, anche Sinner al 'Million Dollar 1 Point Slam'? Il direttore: "Jannik ci ha chiamati" - Le Cronache
Australian Open, anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore: “Jannik ci ha chiamati”

(Adnkronos) –
Jannik Sinner potrebbe seguire Carlos Alcaraz e prendere parte al 'Million Dollar 1 Point Slam', un evento nell'evento nella settimana che precederà gli Australian Open. Un'esibizione che ormai da giorni sta facendo discutere il mondo del tennis e che prevede un format particolare, con partite che si decidono con… un punto. Chi se lo aggiudicherà passerà al turno successivo. La curiosità? Il torneo, composto da un tabellone con 32 giocatori, è aperto a tutti, campioni (come il numero uno del ranking Atp, che si è iscritto pochi giorni fa) e persone comuni. E alla competizione, che prende il nome dal montepremi in palio, il milione di dollari australiani (circa 600.000 euro) potrebbe partecipare anche Jannik Sinner. La notizia è stata data da Craig Tiley, direttore del torneo australiano, durante il podcast 'The Tennis': "Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, ma anche da Venus Williams e altri professionisti entusiasti e impazienti di iscriversi al torneo". Le prossime settimane, dunque, serviranno a definire il tabellone e l'elenco di grandi nomi che prenderanno parte alla competizione. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

