Aquara. Il Sindaco Marino incontra l’ASL per la Guardia Medica

AQUARA – Tensione alle stelle nel comune di Aquara, dove la tutela della salute pubblica è diventata il centro di una vera e propria battaglia civile e istituzionale. Al centro della protesta vi sono i disservizi legati al presidio di continuità assistenziale (la guardia medica). Il Primo Cittadino di Aquara, Antonio Marino, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, ha inoltrato una formale segnalazione all’ASL Salerno chiedendo il mancato rinnovo della convenzione per il medico attualmente in servizio presso la guardia medica locale. La decisione giunge a seguito di presunti comportamenti scorretti del professionista, che avrebbero spinto numerosi cittadini a rifiutare le sue prestazioni. Dato il mancato riscontro da parte dell’azienda sanitaria, la comunità ha reagito concretamente: Raccolta firme: I cittadini si sono mobilitati per sollecitare un intervento urgente delle istituzioni. Spostamenti forzati: Molti residenti sono oggi costretti a rivolgersi a strutture sanitarie di altri comuni, spesso situati a notevole distanza. La carenza di fatto di un servizio sanitario di base sul territorio è un problema che la popolazione avverte ormai da troppo tempo. Il sindaco Marino ha sottolineato come la vera tutela del diritto alla salute richieda la presenza concreta di professionisti preparati, strutture adeguate e servizi funzionali. “Un paese non può rimanere privo di un presidio sanitario di continuità assistenziale” — ha dichiarato con forza il Sindaco Marino, rivolgendosi ai vertici dell’ASL Salerno. Il sindaco: «Pronto a nuove azioni a tutela della comunità» Con un’intera comunità sul piede di guerra per difendere un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana, dalle leggi statali e dalle norme regionali, la fascia tricolore si dice pronta ad andare fino in fondo. Marino, dopo la richiesta di un incontro ai vertici dell’Asl ancora non evasa, ha promesso di non fermarsi e di mettere in campo ulteriori azioni di protesta e tutela istituzionale per assicurare ad Aquara la presenza di un servizio medico efficiente e dignitoso. La palla passa ora all’ASL Salerno, da cui si attendono risposte immediate.