Angri: Movida violenta, 4 condanne - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Al Valentinia agosto si chiude a cartoni animati
Vuolo: Contributo affitto per genitori separati
Caos Salernitana, cosa è successo con Matino
Coscia, Il Pd in provincia di Salerno gode di ottima salute
Cronaca Angri

Angri: Movida violenta, 4 condanne

  • Agosto 31, 2026
  • 0
  • 100
  • 2 Min Read
Angri: Movida violenta, 4 condanne

Angri/Scafati. Ratificati quattro anni e due mesi di pena concordata (3 imputati), 18 mesi incassato con il rito abbreviato oltre a 5 rinvii a giudizio stabiliti prima della pausa estiva a carico di 9 imputati accusati di maxi rissa nel centro di Angri a fine estate di guerra anni fa. Altre 4 posizioni sono state stralciate. Sono ritenuti i fautori della inaudita violenza con botte da orbi in via Murelle, tra piazza Doria e Corso Italia. Per loro la procura nocerina aveva chiesto l’arresto ma dopo la nuova norma con l’interrogatorio il gip aveva ritenuto che non sussistono i presupposti per i domiciliari considerando congrua la misura dell’obbligo di dimora. Sono accusati di lesioni e danneggiamento di cose. Una vera e propria spedizione punitiva da parte dei residenti nella cittadina doriana contro gli altri 5 giovani provenienti dalla vicina Scafati. Nella colluttazione, era stata utilizzata anche una specie di ascia. Molti dei coinvolti finiti poi sul registro della procura nocerina avevano subito una perquisizione ad opera dei carabinieri del reparto Territoriale. Per gli investigatori, e per la magistratura inquirente, si sarebbe trattato di una vera e propria spedizione punitiva pianificata contro i cinque giunti da Scafati. Accadde il 1 settembre 2024. Per 4 imputati che hanno definite le rispettive posizioni le pene restano sospese ma subordinate a un percorso di recupero presso enti e associazioni di volontariato. Tre fu il bilancio dei feriti, con prognosi fino a un mese. Durante quella violenta colluttazione furono utilizzate anche diverse armi, come coltelli, tirapugni, bastoni e altri oggetti contundenti. Quattro ora escono dal processo di primo grado con il rito alternativo. Altri vanno a giudizio, mentre restano le 4 posizioni stralciate.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012