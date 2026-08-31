Angri: Movida violenta, 4 condanne

Angri/Scafati. Ratificati quattro anni e due mesi di pena concordata (3 imputati), 18 mesi incassato con il rito abbreviato oltre a 5 rinvii a giudizio stabiliti prima della pausa estiva a carico di 9 imputati accusati di maxi rissa nel centro di Angri a fine estate di guerra anni fa. Altre 4 posizioni sono state stralciate. Sono ritenuti i fautori della inaudita violenza con botte da orbi in via Murelle, tra piazza Doria e Corso Italia. Per loro la procura nocerina aveva chiesto l’arresto ma dopo la nuova norma con l’interrogatorio il gip aveva ritenuto che non sussistono i presupposti per i domiciliari considerando congrua la misura dell’obbligo di dimora. Sono accusati di lesioni e danneggiamento di cose. Una vera e propria spedizione punitiva da parte dei residenti nella cittadina doriana contro gli altri 5 giovani provenienti dalla vicina Scafati. Nella colluttazione, era stata utilizzata anche una specie di ascia. Molti dei coinvolti finiti poi sul registro della procura nocerina avevano subito una perquisizione ad opera dei carabinieri del reparto Territoriale. Per gli investigatori, e per la magistratura inquirente, si sarebbe trattato di una vera e propria spedizione punitiva pianificata contro i cinque giunti da Scafati. Accadde il 1 settembre 2024. Per 4 imputati che hanno definite le rispettive posizioni le pene restano sospese ma subordinate a un percorso di recupero presso enti e associazioni di volontariato. Tre fu il bilancio dei feriti, con prognosi fino a un mese. Durante quella violenta colluttazione furono utilizzate anche diverse armi, come coltelli, tirapugni, bastoni e altri oggetti contundenti. Quattro ora escono dal processo di primo grado con il rito alternativo. Altri vanno a giudizio, mentre restano le 4 posizioni stralciate.