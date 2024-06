Anfass Salerno, Memorial Caressa: consegnati i premi

Assegnati i premi nell’ambito della XX edizione del Memorial Giovanni Caressa, fondatore dell’Anffas. Riconoscimenti per la Fondazione Telethon e per il volto dell’inclusività digitale, Benedetta De Luca. Grande partecipazione per l’evento dedicato all’indimenticato fondatore dell’Anffas che nel 1965 fondò a Salerno, uno dei primi e più importanti enti che si occupano di persone con disabilità e alle loro famiglie sul territorio. Il premio in memoria del proprio fondatore Giovanni Caressa, annualmente conferito alle personalità che si sono distinte nell’ambito sociale e dell’inclusione, è stato assegnato nel corso della serata alla Fondazione Telethon rappresentata da Rodolfo Schiavo, responsabile Area Territorio. A ricevere il Premio per l’impegno sull’inclusione e la disabilità sui social media, “Digital Inclusion Award” è stata Benedetta De Luca, salernitana, influencer, creatrice di moda e scrittrice. Volto dell’inclusività digitale, è stata premiata per il suo impegno nel raccontare le persone in modo inclusivo, per tutte le sue attività proposte per l’abbattimento degli stereotipi relativi alla donna con disabilità e per la valorizzazione della diversità come unicità e bellezza, non come un elemento da nascondere, permettendo tutti di sentirsi rappresentati.