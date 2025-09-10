Ancora possibile l’incontro con Carlo, ma la famiglia reale non si fida di Harry

(Adnkronos) – C'è ancora tempo per un possibile incontro fra re Carlo e il figlio Harry, prima che quest'ultimo, al momento ancora nel Regno Unito, voli di nuovo in California e mentre il sovrano arriverà nella capitale inglese dalla sua residenza in Scozia. Sebbene Charles non abbia impegni in agenda questa settimana, è previsto che ritorni a Londra per le sue cure settimanali contro il cancro e per l'udienza con il primo ministro. Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito è stato accolto con "sospetto" dall'esperto reale Hugo Vickers, che ha affermato che la famiglia reale non si fida più di lui. Harry "non è degno di fiducia" e ha "causato molti danni" con il suo libro di memorie 'Spare', ha detto al Sun l'autore di biografie reali bestseller, tra cui quella sulla Regina Madre e una sulla Regina Mary: "Sarebbe nel suo interesse, e in quello di tutti gli altri, se in qualche modo riuscisse a raggiungere una sorta di riconciliazione personale con suo padre". L'esperto ha ricordato che re Carlo una volta implorò suo figlio: "Non rendere infelici i miei ultimi anni". Ma la riconciliazione, ha insistito Vickers, sarà possibile solo se Harry "si scuserà" e darà rassicurazioni sia a suo padre che al principe William. Senza questo, sostiene, il rapporto dei Sussex con la monarchia è destinato a fallire. Intanto, nell'ipotesi ancora possibile che Carlo lo convochi, il secondogenito del re ha portato avanti gli impegni previsti per la giornata di oggi: nel pomeriggio è arrivato all'Imperial College di Londra per visitare il Centro per gli studi sulle ferite da esplosivi. Domani mattina parteciperà a un piccolo evento per il Diana Award, prima di tornare a casa negli Stati Uniti nel pomeriggio, concludendo il suo viaggio di quattro giorni nel Regno Unito. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
- Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
- Militati israeliani in vacanza nelle Marche, Piantedosi: “Sorvegliati per prevenire atti di antisemitismo”
- Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
- Ministra della Salute svedese Elisabet Lann sviene in conferenza stampa – Il video
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco