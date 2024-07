Ambulanza utilizzata per trasportare una moto, polemica

Polemiche a Battipaglia, in provincia di Salerno, per l’utilizzo improprio di un’ambulanza che è stata impiegata per trasportare una moto, presumibilmente appena acquistata. Le immagini del trasporto sono state pubblicate sui social media da una concessionaria di motociclette locale, accompagnate da un audio ironico che recitava: “Vediamo come sta il paziente, stamattina aveva il carburatore che non andava bene, l’abbiamo ricoverata”.

Nel video si vedono due operatori sanitari mentre caricano il mezzo a due ruote sull’ambulanza, sistemato al posto della barella e fermato con delle corde. Le immagini hanno scatenato l’indignazione dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che riunisce medici e infermieri. L’associazione ha espresso forte disappunto per l’uso improprio del mezzo di soccorso e per il coinvolgimento di personale sanitario in divisa del 118 nella manovra.

“Nessuno Tocchi Ippocrate” ha rivolto una domanda diretta alla associazione di Eboli/Battipaglia, responsabile del veicolo: “Siete al corrente di questa situazione? Avete voi permesso tutto ciò? Si attende una risposta ufficiale”. L’associazione ha ricordato inoltre che, secondo la Cassazione Penale – Sez. VI – sentenza n. 16092/2012, l’uso di ambulanze per fini personali è vietato.