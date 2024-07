Addio alla “signora Carmela”, storica tifosa della Cavese

La città di Cava de’ Tirreni piange la scomparsa di Carmela Vergati, affettuosamente conosciuta come la “signora Carmela”, storica tifosa della Cavese. Carmela si è spenta all’età di 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra i sostenitori del club biancoblù.

Anche nella passata stagione, nonostante l’età avanzata, Carmela ha seguito con passione tutte le partite casalinghe e molte delle trasferte della sua amata Cavese. Il ritorno in serie C della squadra è stato l’ultimo grande regalo che ha potuto festeggiare.

Nel giorno del dolore, la Cavese ha voluto renderle omaggio con un messaggio ufficiale: “La Cavese 1919 in tutte le sue componenti partecipa al dolore che ha colpito le famiglie Vergati e Bisogno per la scomparsa della Signora Carmela. Ci lascia un pezzo di storia del tifo Biancoblù, conosciuta per il suo straordinario amore per i nostri colori. Ci mancherai.”

Anche il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha espresso il suo cordoglio: “Sono molto dispiaciuto per la scomparsa della signora Carmela. Conosciuta da tutti per la sua grande passione per la nostra Cavese. Sono felice che abbia potuto gioire per la promozione di quest’anno. Condoglianze alla famiglia. Riposi in pace.”