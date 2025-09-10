Alvaro (Tor Vergata): "Sempre attenti alle professioni sanitarie" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Militati israeliani in vacanza nelle Marche, Piantedosi: “Sorvegliati per prevenire atti di antisemitismo”
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Ultim'ora Nazionale

Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 47
  • 1 Min Read
Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) – I valori fondamentali del dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche e sanità pubblica riguardano "la lotta alle disuguaglianze, la promozione dei diritti, la salute e soprattutto la comunicazione tra cittadini e operatori sanitari. La nostra università è da sempre molto attenta ai professionisti della salute. E' stata infatti sempre data grande attenzione a tutti gli operatori sanitari, non solo all'interno della Facoltà di Medicina e chirurgia, e quindi nei corsi di laurea a ciclo unico, ma anche nei corsi di laurea triennali perché, se si vuole dare una risposta certa, sicura ed equa ai nostri cittadini, tutti gli operatori devono lavorare insieme in modalità". Così Rosaria Alvaro, prorettrice alle Politiche di innovazione sociale dell'università degli Studi Roma Tor Vergata, intervenendo alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica all'attrice e regista Paola Cortellesi, tenutasi oggi all'Auditorium 'Ennio Morricone' della Facoltà di Lettere dell'ateneo.  —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025