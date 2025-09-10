Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) – I valori fondamentali del dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche e sanità pubblica riguardano "la lotta alle disuguaglianze, la promozione dei diritti, la salute e soprattutto la comunicazione tra cittadini e operatori sanitari. La nostra università è da sempre molto attenta ai professionisti della salute. E' stata infatti sempre data grande attenzione a tutti gli operatori sanitari, non solo all'interno della Facoltà di Medicina e chirurgia, e quindi nei corsi di laurea a ciclo unico, ma anche nei corsi di laurea triennali perché, se si vuole dare una risposta certa, sicura ed equa ai nostri cittadini, tutti gli operatori devono lavorare insieme in modalità". Così Rosaria Alvaro, prorettrice alle Politiche di innovazione sociale dell'università degli Studi Roma Tor Vergata, intervenendo alla cerimonia di consegna del dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e sanità pubblica all'attrice e regista Paola Cortellesi, tenutasi oggi all'Auditorium 'Ennio Morricone' della Facoltà di Lettere dell'ateneo. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
- Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
- Militati israeliani in vacanza nelle Marche, Piantedosi: “Sorvegliati per prevenire atti di antisemitismo”
- Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
- Ministra della Salute svedese Elisabet Lann sviene in conferenza stampa – Il video
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco