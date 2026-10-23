Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime
Premiati Cento salernitani doc e 20 di adozione
Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro
Salernitana, la Sud risponde a Pagano
Ultimora

Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime

  • Ottobre 23, 2026
  • 0
  • 86
  • 1 Min Read
Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime

Si è tenuta nella chiesetta di San Leone, fresca di riconsacrazione la cerimonia a ricordo delle tante vittime del tragico evento alluvionale dell’ottobre del 1954. La santa messa, officiata da don Luigi Aversa, si è tenuta nella piccola e suggestiva cappellina in via G Paesano. Alla fine del rito religioso i convenuti con una suggestiva ascesa hanno portato il fuoco dei ceri fino al luogo dove era la vecchia chiesa di San Gaetano, travolta da acqua e fango quella notte. Ai piedi della lapide posta a memoria è stato collocato l’omaggio floreale. Una preghiera e la benedizione ha chiuso il significativo momento di ricordo nella preghiera.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013