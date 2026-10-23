Alluvione del 1954, una fiaccolata per ricordare le vittime

Si è tenuta nella chiesetta di San Leone, fresca di riconsacrazione la cerimonia a ricordo delle tante vittime del tragico evento alluvionale dell’ottobre del 1954. La santa messa, officiata da don Luigi Aversa, si è tenuta nella piccola e suggestiva cappellina in via G Paesano. Alla fine del rito religioso i convenuti con una suggestiva ascesa hanno portato il fuoco dei ceri fino al luogo dove era la vecchia chiesa di San Gaetano, travolta da acqua e fango quella notte. Ai piedi della lapide posta a memoria è stato collocato l’omaggio floreale. Una preghiera e la benedizione ha chiuso il significativo momento di ricordo nella preghiera.
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