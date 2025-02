Alfieri, Bicchielli : “atto dovuto, si torni al voto subito”

“Prendiamo atto delle dimissioni del presidente e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, nonostante il notevole ritardo accumulato”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati. “Nessuno invochi il tempo perso in questi mesi antecedenti le dimissioni poiché si darebbe ulteriore spazio a polemiche di cui i cittadini non hanno bisogno. Si torni quanto prima al voto per garantire al popolo la possibilità di scegliere nuovamente da chi preferiscono essere governati, questa volta con una evidente consapevolezza in più rispetto ad una certa parte politica che attende di essere giudicata, ma è sicuramente colpevole di essere stata in silenzio e immobile troppo a lungo”, aggiunge il deputato salernitano. “Un silenzio ancor più assordante riguarda gli amministratori di Palazzo Sant’Agostino che hanno preferito attendere in silenzio una decisione inevitabile. La loro credibilità va di pari passo con le capacità decisionali dimostrate in questi mesi di assoluto vuoto amministrativo”, conclude l’onorevole Bicchielli.