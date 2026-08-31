Al Valentinia agosto si chiude a cartoni animati

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia chiude il mese di agosto lunedì 31 agosto 2026 con la diciottesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 19:05, inizio della riunione alle 19:45 e prima corsa alle 19:50, ingresso gratuito come sempre, per l’ultima serata di trotto dell’estate a due passi dal mare. Il programma conta sette corse e settantotto cavalli al via, per un montepremi complessivo che supera i 43.300 euro. Si apre alle 19:50 con il Premio Boyakki, 6.050 euro sui 2.040 metri con il Trio: è la categoria D-E riservata agli indigeni di cinque anni e oltre, si corre a nastri e sono in sei al via, con un concorrente che parte dai 2.060 metri. Alle 20:20 tocca al Premio Trio Drombo, condizionata per femmine da 4.400 euro sui 2.060 metri: è aperta alle tre anni indigene ed europee che non hanno ancora vinto tremila euro in carriera, e schiera sedici concorrenti, il campo più numeroso della serata. Segue alle 20:50 il Premio Yattacan, condizionata da 5.060 euro sul miglio per i quattro anni con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, nove al via. Alle 21:20 il Premio Yatta Doiler porta in pista la categoria F delle femmine di cinque anni e oltre: 3.850 euro sui 1.600 metri, con il Tris e dieci cavalle iscritte. Alle 21:45 il Premio Dott. Dokrobei alza la posta a 8.800 euro, sempre sul miglio e ancora con il Trio: è la condizionata dei tre anni con vincite in carriera fra i cinquemila e i quindicimila euro, otto i concorrenti. Alle 22:10 la serata regala il suo momento più atteso: il Premio Yattaman, 12.100 euro sui 1.600 metri, la dotazione più alta della riunione e la corsa su cui si giocano il Tris, il Quartè e il Quintè. È la condizionata a invito dei quattro anni con vincite in carriera fra i diecimila e i quarantacinquemila euro, e porta al nastro quindici cavalli. Si chiude alle 22:35 con il Premio Tonzula, la corsa dei gentlemen: categoria G da 3.080 euro sul miglio, per gli indigeni ed europei di cinque anni e oltre, quattordici al via. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Boyakki a Tonzula, passando per il Trio Drombo, Yattacan, Yatta Doiler e il Dott. Dokrobei, ogni corsa della serata porta il nome di un personaggio di Yattaman, il cartone animato giapponese, e al Premio Yattaman, che al tema dà il nome, è affidata la corsa più ricca del programma. Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Con il 31 agosto si chiude il mese e la stagione riprende a settembre: si corre domenica 6, giovedì 10 con il Tris e il TQQ, lunedì 14, mercoledì 16, mercoledì 23 e lunedì 28 settembre, tutte le riunioni in pomeridiana, mentre quella di giovedì ancora in serata.
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