Al presidente del CUS Salerno Lentini la Stella d’Oro

Il presidente del CUS Salerno, l’avvocato Lorenzo Lentini, ha ricevuto ieri la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni. La prestigiosa onorificenza per la stagione sportiva 2023 gli è stata consegnata nel corso della cerimonia che si è tenuta al palazzo della Provincia di Salerno. Il riconoscimento celebra l’impegno costante di Lentini nella promozione dello sport universitario e nella crescita del movimento sportivo sul territorio nazionale, regionale e salernitano.

“È un’emozione profonda per me ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo – ha commentato Lentini a margine della cerimonia – e desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai vertici provinciali e regionali del Coni. È un onore che va oltre la dimensione personale: è un riconoscimento che appartiene a una squadra che ha creduto, insieme a me, nella forza e nel valore dello sport universitario”.

“Siamo partiti – ha ricordato il presidente del CUS Salerno – da una piccola stanzetta di piazza Malta. Mattone dopo mattone, abbiamo costruito una realtà che oggi comprende tre palasport, 8 tra tensostrutture e palestre, una piscina semiolimpionica, 8 campi da padel in costruzione. Un prestigioso polo che permette ogni anno a circa 6.000 studenti di praticare sport e che rappresenta un punto di riferimento anche per lo sport federale”. “Il modello virtuoso del campus di Salerno – ha aggiunto – mi ha proiettato prima a livello nazionale, come presidente di FederCusi, e poi a livello internazionale, come componente italiano della Federazione dello Sport Universitario Internazionale (FISU) dal 2019”.

“Restano nella memoria di tutti – ha evidenziato ancora Lentini – le straordinarie Universiadi di Napoli 2019, cui Salerno ha dato un contributo decisivo. Un’esperienza che ho voluto rinnovare a Torino, nel gennaio 2025, con le Universiadi Invernali. E, oggi, a Salerno con i Giochi Europei Universitari – EUG 2026, dopo il recente test event del Basket 3×3, che ha riscosso uno straordinario successo. L’obiettivo è promuovere Salerno 2026 come una vetrina di sport, valori, cultura e delle straordinarie bellezze del nostro territorio”.

“Ricevere la Stella d’Oro non è un punto di arrivo, ma una nuova spinta a crescere, insieme alle Federazioni, all’Università e agli Enti territoriali”, ha concluso Lentini, ribadendo che “è in queste sfide che si concretizza il nostro spirito più autentico: ‘passion never ends’, la passione non finisce mai, e continuerà a guidarci”.