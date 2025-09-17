Agostiniani (Sip): "Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia" - Le Cronache
Agostiniani (Sip): “Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia”
Hamilton: “A Gaza una tragedia, non possiamo restare a guardare”
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse
Vitamina D, elisir di lunga vita o un mezzo bluff?
  • Settembre 17, 2025
(Adnkronos) – "La ricerca nell'età evolutiva in Italia necessita di essere ampliata in modo significativo, perché i fondi dedicati sono sicuramente pochi. La presenza di una Fondazione che, in modo indipendente, favorisce la ricerca relativa all'utilizzo dei farmaci in età pediatrica, così come le strategie ideali di nutrizione nei nostri bambini e bambine, è sicuramente un fatto encomiabile". Così Rino Agostiniani, presidente Sip (Società italiana di pediatria), intervenendo a Milano alla presentazione della Fondazione Sigenp (Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica), la prima in Italia dedicata ai bambini nata da una società scientifica.  "L'augurio – aggiunge – è che i risultati che scaturiranno dai progetti di ricerca" indipendente "favoriti dalla Fondazione possano contribuire a migliorare lo stato di salute delle giovani generazioni". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

