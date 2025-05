Aerospazio, al via a Pomezia “Aviation Yes 2025”

(Adnkronos) – Ai nastri di partenza l’attesa kermesse Aviation Yes 2025, legata all’aviazione e all'aerospazio, ideata e organizzata dalla ricercatrice del fenomeno Uap Francesca Bittarello. Nella 2 giorni, il 6 e 7 giugno, al 'museo laboratorio del '900' di Pomezia, troverà spazio anche l'Aves, aviazione dell’esercito, con un approfondimento sulla peculiarità del reparto aereo e sulla formazione dei piloti. "E' una grande soddisfazione -dice Bittarello- che l'esercito italiano con l’Aves abbia scelto l'evento per parlare della sua storia". L'iniziativa ha riscosso molte adesioni, al punto che "dal prossimo anno metterò la prenotazione obbligatoria del pubblico per partecipare", spiega la promotrice. Alla kermesse interverranno figure rilevanti del panorama aerospaziale. Insieme alla stessa Bittarello interverranno il generale Domenico Rossi, già sottosegretario alla Difesa, il gen. Francesco Langella, l'ing. Roberto Somma, l’ing. Paolo Monti, la psicologa Myriam Lopa e tanti altri esperti del settore. Informazioni sull'evento al sito www.aviationyes.com. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)