Aeroporto, Galleria dell’artigianato il progetto di Cna

Anche l’Artigianato salernitano è pronto a decollare con la riapertura ai voli del Costa d’Amalfi. Lo speciale biglietto ha i contenuti della proposta progettuale che Cna Salerno, rappresentata dal Presidente Lucio Roma e dal Segretario Simona Paolillo ha concretamente consegnato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, nelle mani del presidente della Commissione Trasporti della Rrgione Campania, Luca Cascone. L’ incontro alla vigilia della storica inaugurazione ha molti significati. “La Cna Salerno ha sempre tenuto all’aeroporto e basta ricordarne la storia, oggi, con la consegna di questo progetto, volevamo essere di nuovo protagonisti insieme a Luca Cascone di questo importante momento – hanno dichiarato Ronca e Paolillo. Il presidente Cascone ha accolto con favore la proposta della Galleria dell’Artigianato avviando un cronoprogramma dei lavori che comincerà a settembre per strutturare al meglio l’ iniziativa.”Un impegno concreto per i 20mila artigiani della provincia di Salerno – ha dichiarato il segretario Paolillo – che con questo progetto realizzato in seno alla nostra Cna Turismo guidata dal Prof.D’Acunto saranno protagonisti dello scalo aeroportuale della nostra provincia”. La vetrina ospiterà le eccellenze artigianali del territorio salernitano, aggregate da Cna Salerno, al fine di consentire al turista che raggiunge Salerno e la sua provincia, di avere un impatto immediato di quel ricco e prestigioso scrigno di tesori paesaggistici, storico, enogastronomici e patrimoni di tradizioni ed arti e mestieri antichi custoditi nel nostro territorio provinciale. Grazie alla Galleria dell’artigianato anche i tesori delle aree piu’ interne potranno essere messi in connessione con il mondo, grazie all’aeroporto. La Gas, la Galleria dell’Artigianato Salernitano, andrà a rappresentare l’universo delle produzioni artigianali di qualità che l’ospite potrà scegliere di conoscere da vicino. La Cna Salerno ricercherà e selezionerà in tutta la provincia gli artigiani che producono pezzi unici, di altissimo livello qualitativo e dal grande valore culturale, destinati far conoscere i territori di appartenenza e le micro aziende al grande pubblico. L’esposizione sarà allestita nell’Aeroporto di Salerno e parallelamente nei Comuni di appartenenza degli artigiani che aderiranno all’iniziativa così da creare un forte legame e collegamento tra l’infrastruttura ed il territorio, ovvero il collegamento con il mondo che essa garantisce. “La Galleria dell’Artigianato deve riuscire a comunicare la tradizione dell’artigianato, dedicata alle sapienti lavorazioni di diversi materiali tramandate nel tempo, le esperienze di ricerca, rivolte a percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari, e l’arte da indossare, volta ad evidenziare le eccellenze del settore dell’abbigliamento, della tessitura, dell’oreficeria e bigiotteria artigianale, anche rivisitata con nuovi materiali- ha dichiarato a latere dell’incontro il Prof D’Acunto- solo in questo modo riusciremo a trasmettere la bellezza dei nostri territori e ad invogliare a farne un’esperienza di tipo turistico”. Lo spazio della Vetrina potrà essere infine adibito, con apposita programmazione, anche a degustazioni guidate, presentazioni dei prodotti artigianali, incontri con i protagonisti”.