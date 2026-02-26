Aeroporti: Enac, ampliata operatività di sette scali, c'è Salerno - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Ecco la nuova legge elettorale, nodo preferenze
Aeroporti: Enac, ampliata operatività di sette scali, c’è Salerno
Commercialisti Salerno, insediato il nuovo Consiglio
Pagano: Non ci sono trattative, sbagliato contestare Iervolino
Attualità

Aeroporti: Enac, ampliata operatività di sette scali, c’è Salerno

  • Febbraio 26, 2026
  • 0
  • 115
  • 1 Min Read
Aeroporti: Enac, ampliata operatività di sette scali, c’è Salerno

Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì sono gli aeroporti per i quali, a seguito di valutazioni, Enac ha dato parere positivo per ampliare progressivamente l’attuale scenario di operatività, in termini di estensione dell’orario e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce servizi di navigazione aerea.Questa nuova configurazione, spiega l’Enac, non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico. L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l’efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale.”Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale – RAM. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”, spiega il presidente Enac Pierluigi Di Palma.(

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013