Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico, Germania: “Putin vuole provocare Nato”

  • Settembre 24, 2025
(Adnkronos) – Dopo che domenica scorsa due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare per intercettare un caccia russo sul Mar Baltico, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato oggi il sorvolo da parte di un altro aereo militare russo di una fregata della Marina tedesca, sempre nel Mar Baltico, paragonandolo agli incidenti degli ultimi giorni in Polonia ed Estonia.  In un discorso al Bundestag tedesco, il socialdemocratico ha spiegato che la Russia sta testando i limiti delle sue azioni con frequenza e intensità crescenti, anche contro gli stati membri della Nato. "Putin vuole provocarci, Putin vuole provocare gli stati membri della Nato e vuole identificare, denunciare e sfruttare le presunte debolezze dell'alleanza", ha detto Pistorius definendolo un errore da parte del leader russo. "L'Alleanza ha reagito alle provocazioni russe con chiara unità e determinazione, ma allo stesso tempo con il necessario buon senso, che è particolarmente importante di questi tempi", ha aggiunto. Il Bundestag ha discusso il bilancio della difesa per il 2026 in prima lettura, che prevede una spesa di 82,69 miliardi di euro (97,17 miliardi di dollari), più altri 25,51 miliardi di euro dal fondo speciale per la modernizzazione delle Forze Armate (Bundeswehr). Nell'anno in corso, il 2025, il dipartimento guidato da Pistorius disporrà di 62,43 miliardi di euro nel bilancio ordinario e 24,06 miliardi di euro dal suddetto fondo speciale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

