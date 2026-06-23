A Salerno le elezioni della Federazione Italiana sostenitori squadre calcio

Enzo Sica

Il tifo organizzato della totalità delle squadre di calcio nazionali si dà appuntamento a Salerno per l’Assemblea elettiva che quest’anno vedrà l’evento un punto fermo ed importante per la nostra città. E dunque dal prossimo 26 giugno con chiusura, poi, il giorno successivo il 27, la nostra Salerno aprirà le porte a questo incontro della Federazione Italiana sostenitori squadre calcio (F.I.SS.C) che definire di particolare importanza potrà essere magari un eufemismo ma alla luce di quello che si farà non lo sarà visto che tutto ciò si incastra anche nella recente nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Gioco calcio e, dunque, questo impegno salernitano assume una valenza notevole. Salerno va ricordato e rimarcato si era proposta attraverso Massimo Giannatiempo, attuale vice presidente della Federazione sostenitori squadre calcio ad ospitare l’evento che, poi, anche grazie all’intervento dell’onorevole Pino Bicchielli da sempre vicino a manifestazioni che coinvolgono i tifosi, è stato assegnato alla nostra città Dunque anche e soprattutto grazie alla organizzazione perfetta del Salerno club 2010 di cui è presidente Salvatore Orilia il ritrovo salernitano, questo impegno, sarà la tappa importante stagionale proprio perchè si eleggeranno i nuovi componenti del consiglio direttivo che guideranno la FI:S:S:C: nel triennio dal 2026 al 2029 tracciando, in pratica, anche le direttive future di questa importante organizzazione che dal lontano 1970 rappresenta la voce di tutti i tifosi italiani e ne tutela valori, diritti e partecipazione. Anche perchè il tema scelto per la kermesse salernitana è molto stimolante: <il passato e il futuro sono nelle mani dei tifosi> e che senz’altro darà quello stimolo in più a tutti su come dovrà essere il calcio futuristico nella mente dei tifosi anche in considerazione di quelle che saranno le nuove direttive che il nuovo presidente federale Malagò eletto da poche ore vorrà dare. Per il presidente del Salerno club 2010 Orilia e anche per l’avvocato Giannatiempo questo importante e prestigioso incontro salernitano non poteva non rappresentare un ulteriore fiore all’occhiello per la nostra città. Dice un orgoglioso Orilia: Siamo fieri di ospitare dopo aver organizzato un evento così importante. Tutto ciò testimonia il fatto che il nostro club ha un ruolo importante nel panorama calcistico dei supporters italiani. Siamo orgogliosi di tutto ciò>. Per l’avvocato Giannatiempo poche ma sentite parole :< La federazione è un organo consultivo dei sostenitori di calcio ed è per tale motivo che venerdì e sabato prossimi saranno trattate anche tematiche che sono a cuore a tutti gli appassionati di calcio italiani con la certezza che le proposte che verranno fuori dal tavolo assembleare saranno poi prese in considerazione dagli organi istituzionali del mondo del pallone>. Dunque appuntamento da non perdere per i tantissimi appassionati e tifosi di calcio della Salernitana che hanno sempre dimostrato di avere coraggio e coerenza in tutto quello che hanno fatto e faranno. Sarà presente una delegazione della Salernitana. Tanti club cittadini hanno assicurato la loro presenza così come il club Parlamento granata di cui è presidente Andrea De Simone.