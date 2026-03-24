A Salerno la Lega appoggia Marenghi - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

A Salerno la Lega appoggia Marenghi
Piero De Luca, ‘leader sceglieranno se fare primarie
Salerno, i Moderati ufficializzano Zambrano
Salernitana-Benevento, trasferta limitata
Salerno

A Salerno la Lega appoggia Marenghi

  • Marzo 24, 2026
  • 0
  • 153
  • 1 Min Read
A Salerno la Lega appoggia Marenghi

“Per noi della Lega l’unità del centrodestra a Salerno non è mai stata in discussione: è il presupposto per vincere e cambiare rotta. Per questo accogliamo con estremo favore la candidatura di Gherardo Maria Marenghi a sindaco”. Lo dichiara in una nota il commissario cittadino della Lega a Salerno, Dante Santoro che ufficializza il sostegno del partito di Matteo Salvini al candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi. “In questo progetto scegliamo di assumere un ruolo di responsabilità diretta, come Lega mi farò garante del programma. Non permetterò che resti un semplice elenco di promesse elettorali, ma vigilerò affinché ogni punto – dalla sicurezza al rilancio economico – diventi realtà amministrativa per i salernitani. Sosteniamo Marenghi con la forza della nostra coerenza e la concretezza che i cittadini ci chiedono. Siamo pronti, uniti e determinati”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017