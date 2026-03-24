A Salerno la Lega appoggia Marenghi

“Per noi della Lega l’unità del centrodestra a Salerno non è mai stata in discussione: è il presupposto per vincere e cambiare rotta. Per questo accogliamo con estremo favore la candidatura di Gherardo Maria Marenghi a sindaco”. Lo dichiara in una nota il commissario cittadino della Lega a Salerno, Dante Santoro che ufficializza il sostegno del partito di Matteo Salvini al candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi. “In questo progetto scegliamo di assumere un ruolo di responsabilità diretta, come Lega mi farò garante del programma. Non permetterò che resti un semplice elenco di promesse elettorali, ma vigilerò affinché ogni punto – dalla sicurezza al rilancio economico – diventi realtà amministrativa per i salernitani. Sosteniamo Marenghi con la forza della nostra coerenza e la concretezza che i cittadini ci chiedono. Siamo pronti, uniti e determinati”.
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