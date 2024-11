A Salerno in arrivo 31 poliziotti

“Sono 296 i nuovi uomini e donne in divisa in arrivo in Campania in rinforzo alla Polizia di Stato e ai suoi reparti speciali. In particolare: 193 sono destinati alla citta’ di Napoli, 34 a Caserta, 31 per Salerno e 9 rispettivamente per Avellino e Benevento. Un’ottima notizia per la nostra regione per cui il ministro Piantedosi, che ringrazio insieme al sottosegretario Molteni, aveva gia’ annunciato nelle ore scorse un incremento di tutte le Forze dell’Ordine, inclusa la Polizia, per oltre 500 unita’”. E’ quanto ha dichiarato il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi. “La Campania ha sofferto molto nell’ultimo periodo, pagando un prezzo altissimo in termini di vite spezzate ed episodi di microcriminalita’ e questo intervento tempestivo dimostra l’attenzione del Governo e della Lega nei confronti della nostra regione – ha aggiunto Zinzi -. Con l’incremento di nuovi agenti di polizia sul territorio rispondiamo in maniera efficace per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e ripristinare l’ordine pubblico. E’ lo Stato che vince sulla malavita per liberare i territori dalla violenza e dalla sopraffazione”.