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Spettacolo e Cultura teatro

A 50 anni dalla morte di Alfonso Gatto

  • Novembre 13, 2026
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A 50 anni dalla morte di Alfonso Gatto

di Vito Pinto

Un manipolo di amanti della cultura (o forse è meglio chiamarli “congiurati”) si sono ritrovati nella sala, piccola ma sufficiente, del Teatro “Genovesi” inventato negli spazi dell’omonimo edificio ove ha sede l’Istituto scolastico in Via Principessa Sichelgaita. Si è ritrovato quel gruppo di “resistenti” una domenica tardo pomeriggio autunnale, lontano dalla Salerno illuminata dalle “luci”, preferendo le emozioni del teatro all’effimero dei putipù e tricheballacche. In cartellone “I miei occhi mi lasciano partire – Alfonso Gatto e Salerno” un viaggio inverso nella memoria labile di una città, sulla vita di Gatto. Un testo originale, intimo di Corradino Pellecchia nel cinquantenario della morte del Poeta salernitano. L’adattamento scenico, essenziale, è stato di Marcello Andria «Questo reading con musica ripercorre con tratti essenziali la vicenda umana e poetica del salernitano Alfonso Gatto e del rapporto con la sua città d’origine. La narrazione dei frammenti di via e di poesia scorre ininterrotta sul filo della memoria dei luoghi, degli eventi, degli incontri ed è scandita da un commento sonoro che punta sula canzone d’autore per dilatare lo spazio emotivo: classici napoletani e brani di grandi nomi del Novecento si fondono con la parola scritta nell’intento di creare un’esperienza artistica unitaria». La recitazione teatrale, magistrale, è stata affidata a Gaetano Fasanaro, uno dei più eclettici attori salernitano, mentre l’accompagnamento musicale è stato delle brave Matilde Niceforo e Daniela Somma. Scorre la musica e le parole di Gatto per “l’Almanacco del giorno dopo”: «Punta sul tre, vincerà l’amore / perdi con me, chi vivrà vedrà». E narra, il Poeta (nel testo di Pellecchia) la sua storia, i sacrifici, gli amori, i viaggi e i ritorni; narra della Via delle Galesse dove nacque, della madre Erminia per la quale scrisse, quasi raccomandazione: «Verrai quassù, ti porterò per mano / per una dolce tregua, in un inverno / che non conosci, ti dirò: Milano / s’illumina di sera, nell’interno / delle sue case ha il vigile tepore / dove si parla piano. Tu sorridi / da sempre in questo timido favore / d’avere intorno il tremolio dei nidi». Parole, pensieri che si fanno narrazione; racconto che si fa emozione, meditazione. Lento l’attore centellina le rime che il poeta scrisse per il padre: «Se mi tornassi questa sera accanto / lungo la via dove scende l’ombra / azzurra che già sembra primavera,…/ io troverei un pianto di bambino / e gli occhi aperti di sorriso, neri / neri come le rondini del mare». Così, tra il mare che inventa il cielo e la terra, c’è il poeta e la sua città fatta di spazio e di esitazione, di sguardi e di addii… e di ritorni per incontrare gli amici Lelio Schiavone, Antonio Castaldi, Lucio Fontana, Mario Carotenuto, con i quali si riuniva per consumare la cena, pretesto per attardarsi, tra una sigaretta e l’altra, parlando di letteratura, arte, poesia «che è una cosa semplice, che costa una vita, una grazia pagata con tutte le disperazioni possibili»… e per trovare un nome alla galleria d’arte di Lelio Schiavone: «Il Catalogo, mio fu il nome». Ricorda l’attore il girovagare di Gatto per le vie e i vicoli, per afferrare il senso di questa città fatta anche di uomini testardi, appassionati, che lottano, lavorano, producono cultura soltanto per il gusto di farla e ai quali si presta poca attenzione. «I miei lavori, le foto che scatto in città tutto è intrecciato – dice Corradino Pellecchia a corredo di lavoro -; è un atto d’amore per la mia città, dove vivo, cercando da sempre di capire la storia, ascoltando i racconti degli anziani, fotografando le mura antiche. Un amore nato con mio padre, che scriveva di questa città. Sono rimasto legato agli amici, alle tradizioni, ai luoghi di Salerno». E scrutava, Gatto, la vita, gli uomini, gli accadimenti, con i suoi occhi di gatto, come «…quelli che spesso si vedono brillare sui volti malinconici dei poveri». Nel silenzio sospeso tra versi e musica non arriva il vocio dei turisti in giro con il naso all’insù a guardare le mille, fatue luci annuncianti le prossime feste di Natale, dimenticandosi di una capanna, di una mangiatoia, di un Bambino… Rotolano, nella sala del Genovesi, le parole, i gesti dell’artista a ricordo del Poeta e le musiche di Niceforo e Somma a completezza di memoria. Un ascoltare per un’ora e un quarto, senza interruzione, di recitazione ricca di quelle intimità che Gatto sa ancora trasmettere a chi lo chiama “poeta”: «Basta l’umile accordo di voci e di parole / che mi dica poeta, sarò di chi mi vuole / nel vento della chiara notte che va con lui». Settantacinque minuti nei quali Corradino Pellecchia ha saputo trasmettere emozioni condensando la vita, la storia di un poeta “rima d’eterno”. Riprende, Fasanaro, la “valigia” con cui è arrivato in scena; piano si diffondono le ultime note de “La ballata del tempo” ed è già almanacco del giorno dopo. Quasi a non volersi staccare da una intima meditazione, sosta lo spettatore nel foyer del piccolo teatro; un commento, una riflessione, poi tutti nella chiara notte d’autunno: «Gioca sul tre, vince l’amore / perdi con me, chi vivrà vedrà».

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