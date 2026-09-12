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Premio Senatore, passione e competenza

  • Settembre 12, 2026
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Premio Senatore, passione e competenza

di Davide Villa

SALERNO – Valori, passione, impegno. L’eredità che conti- nua a ispirarci. E’ così che Luigi Senatore ha presentato l’edizione 2026 del Premio Matteo Senatore che si è te- nuta ieri pomeriggio presso la Sala Giunta del Comune di Salerno. Un evento ormai consolidato nel mondo della pallavolo salernitana, regio- nale e nazionale. Un modo per riconoscere il ruolo degli sportivi che hanno promosso i valori del rispetto, della de- dizione, delle lealtà e del- l’amore per lo sport. Dall’anno scorso il Premio Matteo Senatore riserva una speciale sezione ad Antonio Senatore, figura di spicco della pallavolo locale e nazio- nale che come il papà Matteo ha dedicato una vita intera a questa splendida e appassio- nante disciplina. Dal 2025 il Premio Matteo Senatore è stato esteso anche a società, dirigenti, allenatori, atleti e arbitri di altre discipline sportive.

Il Premio Matteo Senatore è organizzato dalla società Volley Salerno e si avvale del patrocinio della Federazione

Italiana Pallavolo e del Co- mune di Salerno, oltre che della collaborazione dell’as- sociazione lo Sportello dei sogni.

I PREMIATI 2026
Società: Asd Volley Gabbiano Procida.
Dirigenti: Carmine Mellone, Francesco Montuori, Cande- loro Plaitano, Vincenzo Vigi- lante.
Allenatori: Ciro Alminni,

Paolo Cacace.
Atlete: Adele Castori, Ra- tiba El Gamal, Marianna Ferrara.
Atleta che ha fatto la sto- ria: Giancarlo Juliano. Arbitro: Giuseppe Tortora. Premi speciali dedicati alla memoria di Antonio Senatore: Vincenzo Lima- tola (pugile e già campione italiano dei pesi piuma), CUS Salerno

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