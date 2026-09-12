Premio Senatore, passione e competenza

di Davide Villa

SALERNO – Valori, passione, impegno. L’eredità che conti- nua a ispirarci. E’ così che Luigi Senatore ha presentato l’edizione 2026 del Premio Matteo Senatore che si è te- nuta ieri pomeriggio presso la Sala Giunta del Comune di Salerno. Un evento ormai consolidato nel mondo della pallavolo salernitana, regio- nale e nazionale. Un modo per riconoscere il ruolo degli sportivi che hanno promosso i valori del rispetto, della de- dizione, delle lealtà e del- l’amore per lo sport. Dall’anno scorso il Premio Matteo Senatore riserva una speciale sezione ad Antonio Senatore, figura di spicco della pallavolo locale e nazio- nale che come il papà Matteo ha dedicato una vita intera a questa splendida e appassio- nante disciplina. Dal 2025 il Premio Matteo Senatore è stato esteso anche a società, dirigenti, allenatori, atleti e arbitri di altre discipline sportive.

Il Premio Matteo Senatore è organizzato dalla società Volley Salerno e si avvale del patrocinio della Federazione