SALERNO – Una mattinata diversa. Un gol tanto bello, quanto importante e che soprattutto regala un grande sorriso. Nella giornata di ieir, infatti la Salernitana è stata presente alla Casa circondariale di Fuorni grazie all’iniziativa del Club Salerno 2010. Sono state donate agli ospiti ed agli agenti le magliette granata acquistate dal club di via Cacciatore ed i cappellini dei club di Campagna e di S. Antonio di Pontecagnano. “Ringrazio per la disponibilità la Direttrice Dott.ssa Rita Romano ed i soci del mio club sensibili ad iniziative di solidarietà-dichiara Salvatore Orilia Presidente del Club Salerno 2010.Il nostro è un sodalizio di storici appassionati della nostra beneamata ma anche un luogo per incontri conviviali e per attività sociali”. All’incontro con detenuti ed agenti hanno partecipato, oltre al Presidente Salvatore Orilia, l’on. Andrea De Simone, socio onorario del Club 2010, Andrea Criscuolo, addetto stampa, il socio Ciro Borsa e Cesare Giliberti, fotografo. Per i club di Campagna e di S. Antonio, Osvaldo Marcantonio e Giovanni Landi.

Per la Salernitana i calciatori Grigoris Kastanos, Vincenzo Fiorillo ed il capitano Pasquale Mazzocchi accompagnati dal dirigente Sasà Avallone, l’addetto stampa Gianluca Lambiase con il fotografo Francesco Pecoraro. Davvero una bella iniziativa – chiosa Salvatore Avallone – questa ideata dal Salerno Club. Speriamo che quanto prima i detenuti possano ritornare a vedere dal vivo le partite della Salernitana all’Arechi “ Infine capitan Mazzocchi “sono molto vicino con il cuore a questi ragazzi anche per vicende personali che coinvolgono la mia famiglia”