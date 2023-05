SALERNO – La Salernitana ha ripreso, ieri pomeriggio al Mary Rosy sotto gli occhi del direttore sportivo Morgan De Sanctis, la preparazione in vista del ritorno in campo lunedì sera all’Olimpico contro la Roma. Dopo quattro giorni di riposo assoluto, seguiti alla vittoria salvezza ottenuta in zona Cesarini sabato scorso ai danni dell’Atalanta grazie ad una magia di Antonio Candreva, i granata sono tornati al gran completo agli ordini di Paulo Sousa per preparare il match contro i giallorossi di Mourinho. Bagno di folla per i calciatori ed i tecnici della Salernitana, letteralmente sommersi dall’affetto di tantissimi tifosi giunti al Mary Rosy a caccia di selfie ed autografi. Per quanto riguarda il dato del campo, è rientrato definitivamente in gruppo, a pieno regime, il centrocampista Domen Crnigoj mentre continua a lavorare a parte Federico Fazio che dunque sarà ancora una volta assente alla sfida da ex nel suo Olimpico contro la sua Roma. Già nella passata stagione l’argentino fu costretto a saltare Roma-Salernitana a causa di una squalifica inflittagli dopo il cartellino rosso rimediato durante la sfida casalinga contro il Torino. Un peccato per Fazio che quasi certamente a fine stagione saluterà anche la Salernitana. In ottica formazione ovviamente tutto è ancora in alto mare ma difficilmente Sousa modificherà assetto tattico ed interpreti rispetto alle ultime uscite. In difesa scalpita Gyomber ma quasi certamente verrà confermato il terzetto di millennial composto da Daniliuc, Lovato e Pirola. A centrocampo stesso dicasi per i vari Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Bradaric, ritenuti indispensabili dal tecnico portoghese. Qualcosa potrebbe cambiare in attacco, dove potrebbero tornare titolari Candreva e Kastanos al posto di Botheim e Piatek, con Boulaye Dia che è l’unico ad essere già certo di una maglia da titolare. Oggi altra seduta, stavolta mattutina, nella quale Paulo Sousa potrà cominciare a testare l’undici anti-Roma. (m.d.m.)