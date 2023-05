di Erika Noschese

Ancora atti vandalici ai danni di bagni pubblici. Presi di mira i servizi igienici di via Vernieri la cui pulizia è affidata a Salerno Pulita, la partecipata del Comune di Salerno guidata da Vincenzo Bennet. L’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì: verso le 20 gli addetti alle pulizie si sono recati in via Vernieri per la chiusura dei bagni pubblici. A parte gli escrementi, le pareti sono state imbrattate con scritte di colore bere e schizzi di vernice di colore grigio. Scardinato anche un W.c e rotto un lavandino. Purtroppo, non è la prima che si verificano episodi simili: tutti i giorni anche a Fratte, al lungomare e nella Villa comunale gli operatori ecologici di Salerno Pulita si ritrovano a fare i conti con l’inciviltà dei cittadini. Ieri mattina, alle 8.30 è andata una squadra a ripulire e a ripristinare la funzionalità. Episodio, quello di mercoledì sera, che ha allarmato anche la cittadinanza che hanno più volte denunciato la presenza di tossicodipendenti e ubriachi mentre la zona di via Vernieri è totalmente abbandonata. «Questa zona sembra essere dimenticata, siamo completamenti abbandonati e ogni sera facciamo i conti con persone ubriache o tossicodipendenti che mettono a rischio la nostra sicurezza», ha dichiarato un residente della zona. Molti cittadini hanno più volte segnalato le criticità presenti in zona ma nonostante le tante sollecitazioni nessuno sembra essersi attivato per ripristinare la situazione e garantire una maggiore pulizia e decoro urbano. «Ci sono tanti problemi in questa zona e vanno avanti da tempo, si rende necessario un intervento immediato e magari una maggiore presenza di forze dell’ordine anche per rassicurare i cittadini», ha detto una donna che da anni vive nei pressi di via Vernieri.