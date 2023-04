di Erika Noschese

Favorire una riflessione sul valore che ricopre il design all’interno della società, spazi domestici e pubblici. Questo l’obiettivo di Salerno Do Design, la due giorni organizzata dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno che si è conclusa ieri al museo Diocesano con due eventi: “Design e periferie” e “Design e gioco”. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire un’approfondita riflessione sul valore che il design ha nel ridisegno della società, degli spazi domestici e pubblici, sul sempre più articolato rapporto con le nuove tecnologie, i nuovi materiali e l’innovazione attraverso workshop, esposizioni, arte e performance. “Il connubio tra design e benessere diventa sempre più pervasivo: oggetti, spazi, esperienze si ritrovano così ad essere ideati non solo in nome di una perfetta funzionalità, ma di un bellissimo scopo che, coinvolgendo i cinque sensi, dona aumentata qualità alla vita” si legge nella nota dei curatori. Per questa edizione luce puntata in particolare su quattro ambiti: design del lusso, designability, design circolare e design delle arti. Ciascuna delle sfide e delle opportunità di questi comparti sarà raccontata e rappresentata attraverso panel, masterclass professionali, esposizioni, arte e performance, grazie alla collaborazione di esperti del settore, docenti universitari, accademici e imprese che animeranno l’iniziativa che, fin dalla sua prima edizione, ricerca la connessione convergente e perfetta tra esigenze produttive, funzionali, di mercato ed estetiche. Protagonisti della due giorni anche gli Studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna con l’allestiranno dei laboratori artistici e l’Accademia della Moda – Institute of Universal Art and Design che con delle performance lanceranno i futuri trend del design. Sarà allestita la mostra “Il design, l’arte dell’imperfezione” dagli studenti dello IUAD Accademia della Moda di Napoli. All’iniziativa hanno preso parte diverse aziende di Salerno e provincia che progettano e producono arredo per la casa. «Questa è la nostra terza edizione e quest’anno le aziende si sono messe in gioco con questa mostra che abbiamo chiamato “La primavera del design”, con un gruppo misto e variegato composto da aziende che progettano e producono arredo per la casa, dal mobile ai vari materiali», ha spiegato Elisa Prete, Presidente Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa Confindustria Salerno. «Aziende impegnate nella progettazione e valorizzazione del prodotto sul territorio nazionale e internazionale con l’aspirazione di portare Salerno ad una consapevolezza maggiore dell’importanza del design che parte da questo territorio, molto focalizzato sul Made in Italy così da poter far crescere questo progetto sempre di più fino alla candidatura di Salerno a città del design», ha aggiunto Elisa Prete focalizzandosi sul design, ovvero la progettazione: «siamo focalizzati sul futuro lavorando sul presente per raggiungere gli obiettivi futuri». Obiettivo, raggiunto, di quest’anno far uscire il tema del design dall’interno delle aziende e portarlo nella città, coinvolgendo gli istituti scolastici, a partire dal Sabatini Menna che ieri ha deliziato la giornata con una performance sul tema del gioco. Quest’anno il Salerno Do Design si è diffuso in città riscoprendo il legame più profondo tra chi progetta, chi produce, chi espone e chi utilizza in un circuito che crea una forza collaborativa e creativa, a partire da Confcommercio che ha offerto il suo supporto e il contributo per questa edizione. Il liceo Da Vinci ha invece creato il premio per la vetrina più bella: è stata remiata Industria Grafica Fg per la vetrina più bella nel negozio Donna, “Città parlanti”, per i “colori vivaci che mettono di buon umore. La presenza di parole nello sfondo ricordano il concetto di azienda e in particolare traspare il concetto di gruppo e inclusione”, come si legge dalla motivazione degli studenti del liceo Da Vinci. «Ci rappresenta perché allestiamo eventi fiere Musei e store nelle città», ha dichiarato Giusy Citro dell’Industria Grafica Fg. La “Primavera del design” e il concept della mostra è a cura dell’architetto Mario Meola, casertano ma “salernitano d’azione” dopo aver apprezzato le aziende salernitane.