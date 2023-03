Tutto pronto per l’VIII edizione della gara podistica “Salerno Corre”

Dopo i successi delle passate edizioni che hanno portato tanti sportivi nella Città di Salerno, si rinnova, con gli stessi presupposti che mettono al centro la valorizzazione del territorio e lo sport, la collaborazione tra la BCC Monte Pruno e l’ASD Atletica Salerno.

Il 15 e 16 aprile 2023, infatti, ritorna in Piazza della Libertà, la “Salerno Corre”, ottava edizione, gara podistica nazionale, livello Bronze, con percorso omologato sulla distanza di 10 km, che sotto l’egida della Fidal accoglie a Salerno più di mille atleti.

La gara si snoda percorrendo per 7,5 km il lungomare di Salerno, per arrivare in Piazza della Libertà; nell’ambito della stessa ci sarà la non competitiva, il terzo “Fitwalking day” la camminata dei bambini autistici.

Il 15 aprile, dalle ore 16, è in programma l’apertura del “Villaggio Eventi” per accogliere alla gara i partecipanti provenienti da tutta Italia.

Testimonial della gara del 16 aprile saranno: Alberto Cova, leggenda del mezzofondo mondiale, campione olimpico dei 10000 metri ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, campione mondiale a Helsinki 1983 e campione europeo ad Atene 1982 e la marciatrice Elisa Rigaudo, medaglia d’oro nel campionato europeo under 23 ad Amsterdam.

All’incontro di stamane, presso gli Uffici di Corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove è stata ufficializzata la maglia tecnica della manifestazione che reca il logo della Banca Monte Pruno e che caratterizzerà tutto l’evento sportivo, il Presidente dell’ASD Atletica Salerno Ruggero Gatto ha evidenziato la sua soddisfazione per la rinnovata collaborazione con l’istituto di credito cooperativo affermando: “Offriamo ai podisti e agli accompagnatori una indimenticabile visione del nostro splendido lungomare, facendo percorrere per ampio tratto il nostro litorale. Sport, salute, turismo, ambiente e solidarietà sono gli obiettivi principali che ci siamo sempre prefissati. La manifestazione è un’occasione per promuovere turisticamente la nostra città che, tra atleti, accompagnatori e cittadini, ospiterà nei due giorni circa 10000 persone. Un grazie sentito a tutte le istituzioni che ci sostengono, credendo nella nostra azione”. “Con grande partecipazione e spirito di collaborazione – ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese – siamo nuovamente al fianco di un’eccellente realtà associativa di Salerno e di una manifestazione che sentiamo molto vicina, in quanto, da anni ormai sosteniamo in un vero progetto di marketing territoriale. Lo spirito che ci accomuna è proprio la volontà di creare valore attraverso lo sport, promuovendo la Città di Salerno”. La conferenza stampa di presentazione della “Salerno Corre” è in programma il 12 aprile, ore 10:30, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.