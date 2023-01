Tra algoritmi in base di anticipare le scelte degli utenti e servizi sempre più tematici, la rete offre ormai soluzioni di intrattenimento adatte a ogni tipologia di consumatore. Proprio questo aspetto sembra essere alla base del successo dei servizi digitali registrato in questi ultimi anni, un boom legato a diversi fattori socio-economici ma anche, in larga parte, proprio a queste nuove tecnologie adottate dagli operatori. Ma com’è cambiato il modo di fruire di internet dal punto di vista della personalizzazione?

Contenuti in streaming: quando l’algoritmo sceglie per noi

L’uso delle piattaforme di streaming per l’ascolto di musica o la visione di film e serie TV è ormai all’ordine del giorno e ha soppiantato i canali radio e TV tradizionali, grazie alle caratteristiche di questi servizi che permettono di accedere in qualsiasi momento ai propri contenuti preferiti. Accessibili sia da PC che da smartphone, tablet e smart TV, le piattaforme di streaming si sono affermate in questi anni come una delle realtà economiche più importanti a livello globale, basti pensare al successo di Netflix o di Spotify per quanto riguarda rispettivamente video e musica digitale, che oggi contano miliardi di utilizzatori in tutto il mondo.

A favorire l’ascesa di questi e altri brand del settore sono state sicuramente l’ampiezza dei cataloghi proposti e la facilità d’uso dei servizi, ma in realtà molto è dovuto anche alla presenza di tecnologie avanzate che oggi permettono non soltanto di riconoscere i gusti degli utenti bensì di anticiparli, mettendo sul piatto ciò che essi potrebbero – con minimo margine di errore – apprezzare.

Si parla spesso di “algoritmi” che lavorano in questo senso, intendendo con questo termine dei sistemi di intelligenza artificiale capaci di raccogliere e analizzare i dati delle connessioni e di rielaborarli per conoscere sempre meglio il singolo utente. Accade così che quando ci piace particolarmente un album musicale o una serie TV, per i quali magari esprimiamo anche un voto di preferenza sulla stessa piattaforma, l’algoritmo impara a riconoscere i nostri gusti e a selezionare le future proposte sulla base di quanto espresso in precedenza.

Può sembrare una “limitazione” della nostra capacità di scelta, ma in realtà molte persone dichiarano di aver trovato beneficio dai suggerimenti provenienti da un algoritmo scoprendo contenuti fino a quel momento sconosciuti ma che si sono rivelati molto interessanti. Peraltro qualcosa di molto simile avviene anche sui social network oppure quando leggiamo notizie riguardanti dei temi specifici, che all’apertura di internet ci vengono riproposti con aggiornamenti quotidiani in quanto ritenuti in linea con i nostri interessi.

Svaghi tematici per coprire tutti i gusti

Per molti internet è il miglior luogo in cui divertirsi, scegliendo tra i tanti passatempi messi a disposizione dagli operatori del settore. Dai giochi più tradizionali fino alle più innovative proposte in realtà virtuale, ciascuno può trovare oggi online gli svaghi più vicini ai propri gusti, non soltanto per ciò che riguarda il tipo di gioco in senso stretto ma anche a livello di tematiche trattate.

Un esempio molto significativo in tal senso arriva dai famosi casino digitali, che oltre a riproporre in chiave digitale alcuni dei passatempi più amati a livello globale come roulette e giochi di carte, hanno avuto la capacità di differenziare la propria proposta anche dal punto di vista dei temi. All’interno dei cataloghi presenti su queste piattaforme è possibile trovare, per esempio, slot machine incentrate sugli argomenti più disparati, da quelle dedicate agli amanti delle barche e della nautica fino alle macchinette che richiamano alla mente le più grandi rock band o i film di maggior successo.

Se i casino sfruttano molto bene le variazioni tematiche nei propri giochi, non meno interessanti sono le iniziative delle varie software house per ciò che riguarda lo sviluppo di interi videogame o di versioni alternative volte ad attrarre proprio gli amanti di argomenti particolari. Tra i tanti MOBA disponibili in rete, è per esempio possibile tuffarsi in scenari storici o fantascientifici a seconda dei gusti, così come scegliere a cosa giocare in base alla trama su cui si basa l’intero gameplay, senza contare le tante altre iniziative che riguardano videogiochi sportivi oppure l’uso della gamification in ambito culturale, come il progetto Father and Son del museo MANN di Napoli che porta gli appassionati di storia a vivere un’esperienza completamente nuova tra gioco e approfondimento.