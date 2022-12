“Bisogna stare attenti, abbiamo i reparti ordinari che sono quasi tutti occupati da pazienti con l’influenza. Per il Covid devo dire che reggiamo bene, non registriamo grandi preoccupazioni. Speriamo di continuare così. L’appello alla prudenza è, ovviamente, necessario. Un po’ di uso della mascherina, come faccio io. Un piccolo sacrificio che serve a proteggere sia da forme di varianti Covid che dall’influenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’apertura del nuovo centro anti diabetico situato nell’ospedale di Mercato San Severino