118: Fico a Odierna, a ottobre partono le procedure

QUESTIONE 118, il presidente Fico ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Odierna. Il dato che viene fuori dalla risposta che pubblichiamo per intero è che Fico ha assicurato che entro ottobre saranno avviate le procedure per il nuovo bando di assegnazione del servizio. «Ringrazio il consigliere Odierna per l’interrogazione, che tocca un servizio essenziale per i cittadini della provincia di Salerno. Prima di entrare nel merito, una precisazione. L’interrogazione riprende i contenuti dell’interrogazione a risposta scritta n. 59, presentata dallo stesso consigliere Odierna, e gli elementi che fornisco oggi valgono anche a riscontro di quella. Voglio dire con chiarezza che, anche grazie all’impulso del Presidente Manfredi, la Giunta superata una fase di riassestamento dei flussi di lavoro interni, legata anche al nuovo assetto delle deleghe agli assessori, che ha richiesto tempi tecnici di adeguamento ha definito un iter per assicurare un riscontro più celere agli atti di sindacato ispettivo. – Venendo al merito, voglio partire dal punto che più conta: il servizio 118 non ha subito alcuna interruzione e non ne subirà. L’ASL Salerno lo ha garantito e continuerà a garantirlo su tutto il territorio, fino alla nuova aggiudicazione delle postazioni. Quanto ai rapporti con le associazioni di volontariato che svolgono il servizio, le convenzioni proseguono in continuità. Per i lotti scaduti a giugno la proroga è stata formalizzata a luglio; per i lotti con scadenze estive la formalizzazione è in corso di completamento in questi giorni. La Regione ha richiamato l’Azienda a un monitoraggio costante delle scadenze contrattuali, perché gli atti devono accompagnare il servizio nei tempi dovuti, e su questo l’Azienda ha già dato indicazioni alle proprie strutture. Il consigliere chiede tempi certi sulla nuova procedura. L’Azienda ha comunicato che l’avvio della nuova procedura comparativa è previsto entro il mese di ottobre; il progetto a base di gara è in fase di definizione da parte della struttura competente. Fa eccezione il lotto 12, quello del Cilento, sul quale pende un giudizio davanti al TAR di Salerno con udienza di merito fissata al 23 settembre: lì occorre attendere la pronuncia del giudice, fermo restando che la superiore esigenza di continuità del servizio in quel territorio è assicurata, e continuerà ad esserlo, attraverso le convenzioni in essere fino alla nuova aggiudicazione. Segnalo infine, per completezza, che le principali organizzazioni di volontariato del settore hanno presentato all’Azienda una richiesta di avvio di un percorso di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice 2 del Terzo Settore. L’Azienda la sta valutando, come è doveroso, alla luce del quadro normativo e dei requisiti che la legge richiede per queste forme di collaborazione. Resta fermo, in ogni caso, l’obiettivo che ho indicato: l’avvio della nuova procedura entro ottobre, con regole chiare e uguali per tutti.