XXIII edizione del premio 'Le ragioni della nuova politica', assegnati riconoscimenti - Le Cronache
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Anthropic in Borsa, è più la paura di restare fuori che di perdere soldi Incidente sul ponte Crepax, ambulanza supera bus e urta moto: 30enne muore nella notte XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti Elezioni in Israele, affluenza record: alle 14 è al 44,9%. Uomo armato di coltello minaccia leader dem Golan Ilaria Salis: “Solidarietà a Youssef Siher, capro espiatorio ideale. Contro di lui gogna razzista e islamofoba” Caso Matteo Materazzi, task force Italia-Usa studia già Sla associata al gene Tardbp Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'” La Camera bersaglio di attacchi informatici, nel mirino mail di parlamentari: c’è anche quella di Meloni Curigliano (Esmo): “Test genomici per il cancro nei seno nei Lea passo avanti verso cure su misura” Monza, accoltellato a morte dopo una lite: fermato un 38enne Migranti, Ue propone riforma Frontex: 30mila agenti e regia su rimpatri Electro IB compie 25 anni, da Brescia al fianco delle imprese nell’automazione industriale Anthropic in Borsa, è più la paura di restare fuori che di perdere soldi Incidente sul ponte Crepax, ambulanza supera bus e urta moto: 30enne muore nella notte XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti Elezioni in Israele, affluenza record: alle 14 è al 44,9%. Uomo armato di coltello minaccia leader dem Golan Ilaria Salis: “Solidarietà a Youssef Siher, capro espiatorio ideale. Contro di lui gogna razzista e islamofoba” Caso Matteo Materazzi, task force Italia-Usa studia già Sla associata al gene Tardbp Leonardo Maria Del Vecchio: “Propongo a Travaglio un confronto pubblico sul ‘Fatto'” La Camera bersaglio di attacchi informatici, nel mirino mail di parlamentari: c’è anche quella di Meloni Curigliano (Esmo): “Test genomici per il cancro nei seno nei Lea passo avanti verso cure su misura” Monza, accoltellato a morte dopo una lite: fermato un 38enne Migranti, Ue propone riforma Frontex: 30mila agenti e regia su rimpatri Electro IB compie 25 anni, da Brescia al fianco delle imprese nell’automazione industriale
Ultim'ora Nazionale

XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti

  • Ottobre 27, 2026
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read
XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti

(Adnkronos) – Si celebrerà martedì 24 novembre, a Roma, la XXIII edizione del prestigioso premio ‘Le ragioni della nuova politica’, istituito nel 1996 dall’associazione culturale ‘L’Alba del Terzo Millennio’ per volontà del presidente Sara Iannone, con l’intento di sollecitare e valorizzare, attraverso esempi concreti di impegno civile, le esperienze più significative nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società. L’appuntamento è alle 17.30 nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato.  

Il riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, la propria attività, le proprie parole, il proprio pensiero, sarà rappresentato dal trofeo ‘La Colomba della Civiltà’: un’opera d’arte originale realizzata in esclusiva che esprime i valori fondanti dell’associazione e gli ideali che ispirano il significato profondo del Premio. In questa edizione 2026, l’associazione culturale ‘L’Alba del Terzo Millennio’, con il comitato d’onore del premio, ha proposto per il riconoscimento anche Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale; l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina militare; Stefano Cuzzilla, presidente Terna; l’ambascitrice Emanuela D’Alessandro, consigliere diplomatico del Quirinale; Francesco Macrì, presidente Leonardo; Roberto Massucci, questore di Roma; il giornalista Antonio Polito; Gaetano Quagliarello, professore ordinario di Storia contemporanea (Luiss), presidente Fondazione Magna Carta; Laura Ricci, professore ordinario di Urbanistica, Sapienza Università di Roma; Saverio Valentino, presidente Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025