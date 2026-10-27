XXIII edizione del premio ‘Le ragioni della nuova politica’, assegnati riconoscimenti

(Adnkronos) – Si celebrerà martedì 24 novembre, a Roma, la XXIII edizione del prestigioso premio ‘Le ragioni della nuova politica’, istituito nel 1996 dall’associazione culturale ‘L’Alba del Terzo Millennio’ per volontà del presidente Sara Iannone, con l’intento di sollecitare e valorizzare, attraverso esempi concreti di impegno civile, le esperienze più significative nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società. L’appuntamento è alle 17.30 nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, la propria attività, le proprie parole, il proprio pensiero, sarà rappresentato dal trofeo ‘La Colomba della Civiltà’: un’opera d’arte originale realizzata in esclusiva che esprime i valori fondanti dell’associazione e gli ideali che ispirano il significato profondo del Premio. In questa edizione 2026, l’associazione culturale ‘L’Alba del Terzo Millennio’, con il comitato d’onore del premio, ha proposto per il riconoscimento anche Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale; l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato Maggiore della Marina militare; Stefano Cuzzilla, presidente Terna; l’ambascitrice Emanuela D’Alessandro, consigliere diplomatico del Quirinale; Francesco Macrì, presidente Leonardo; Roberto Massucci, questore di Roma; il giornalista Antonio Polito; Gaetano Quagliarello, professore ordinario di Storia contemporanea (Luiss), presidente Fondazione Magna Carta; Laura Ricci, professore ordinario di Urbanistica, Sapienza Università di Roma; Saverio Valentino, presidente Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

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